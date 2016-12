Felpéci család tragédiája: a házuk leégett, az apa életéért küzdenek

Bauer Jolán most a férjéért is küzd. Fotók: Mészáros Mátyás

Felpécen sokan ismerik Jolikát, azaz Bauer Jolánt, aki édesanyján kívül három idős embert gondoz négyórás állásban. A házi gondozást korábban az önkormányzat égisze alatt végezte, most egy karitatív szervezet foglalkoztatja az asszonyt.

A régi fotón a múltjuk, kicsi gyermekük és a szépen berendezett ház látható. Ez veszett oda karácsony előtt.

Nem volt könnyű éve Jolikának eddig sem: a fizetési elszámolásnál kiderült, hogy túlfizetés miatt havonta 12 ezer forintot levonnak tőle, összesen 38 ezer forintot kap. Ebből és az ápolási díjból él meg édesanyjával. Idős nagynénje is néhány hete hunyt el, a temetés árát ha nehezen is, de összeadta a család. Huszonegy éves, hallássérült fia viszont végre dolgozhat, a sok rossz hír között ez végre jó.Gyermeke édesapjával már nem élnek együtt, de mindketten tudták és tudják, ha bármi baj van, számíthatnak egymásra. A pápai ház, ahol korábban együtt éltek, néhány napja leégett. Egyedül a férfi tartózkodott a házban, s annyit lehet tudni, hogy próbálta ő is hívni a tűzoltókat. Éjjel történt mindez, s mivel még nincs olyan állapotban, hogy emlékezni és beszélni tudjon, ezért várni kell a válaszra, hogy miért ment vissza az égő házba. Talán az egyik kutyájáért, amelyet nem talált, s így bennégett a házban.Az otthonosan berendezett házból szinte semmi nem maradt, a tűz okát vizsgálják a szakemberek. A férfit kritikus állapotban szállították a győri kórházba: arca, légcsöve és a kezei égtek meg. A legnehezebb napon és az első műtéten túl van, az altatásból lassan kitisztul. Jolika rendszeresen látogatja, napja most a szokásosnál is sűrűbb. Reggel az édesanyját látja el, aztán az ápolt idősekhez megy. Ezután tud Győrbe jönni és segíteni annak az embernek, akit szeretett, s akinek a fiát köszönheti.

Nem ő fordult segítségért az alapítványhoz, hanem egy ismerőse. Jolika nem kért eddig soha támogatást, bármi elé is állította sors, mindig megoldotta. Most is azt ígéri, hogy a 150 ezer forintot beosztja, az utazások költségét, az ügyintézést fogja ebből állni. Minden fillérre szükség lesz, míg a biztosító nem fizet. S bár most ő egykori párjának a legfőbb támasza, azt is érzi, hogy olyan erőt jelentenek a jóakarat forintjai és az emberek ismeretlenül is neki szánt bizalma, hogy a leégett házuk és múltjuk romjaiból felállnak. „Köszönöm" – mondja csendesen, mégis határozott hangon Jolika, mielőtt nagy levegőt vesz, s belép az intenzív osztály ajtaján.