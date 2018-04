Felmarták az utat Győr és Győrújfalu között: ha ez beválik a sok baleset ellen, akkor így is marad

Győrújfalu és Győrzámoly közötti úton is ezt a megoldást alkalmazták korábban. Fotó: Kisalföld-archív.

Az 1401-es szigetközi úton az úthibákat ismét felmarással orvosolták – most a Győr és Győrújfalu közötti szakaszon. Naponta több mint 10 ezer autó halad el ezen a részen – többségük bosszús, hisz tavaly Győrzámolynál is ekként reagáltak az úthibákra.„A Magyar Közúttól kapott tájékoztatás szerint az út felmarása azon a szakaszon történt, ahol sok volt a megcsúszásos baleset. Emiatt folyamatosan javítani kellett az út melletti korlátot. Ha a balesetek száma a felmarás után kevesebb lesz, akkor marad ez a megoldás, ha ez sem javít a statisztikán, akkor kap új aszfaltréteget a kérdéses szakasz.A 1401-es út burkolati jeleinek tavaszi felfestése állítólag elsők között van kiadva az alvállalkozónak – sajnos a felfestést tavaly augusztusban és októberben is megígérték, reméljük most tényleg el is készül" – jelezte Nagy Imre Attila győrújfalui polgármester.A petíció szerint kérik „a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felelős döntéshozóit, hogy a 1401-es országos mellékút Győr és Győrújfalu közötti élet- és balesetveszélyes szakaszait (a Tó utca csomópontja és a vízmű előtti felmart szakasza) mielőbb szíveskedjenek a mai kor követelményeinek megfelelő színvonalon átépíteni, korszerűsíteni."Azt is megfogalmazták, hogy „Győrújfalu belterületén áthaladó 1401-es országos mellékút óriási (naponta több mint 11 ezer 700 „járműegység") forgalmának csökkentése érdekében, a 813-as országos főút (Győr északi elkerülő) megtervezett nyomvonalának megépítésével kapcsolatos beruházást - a múlt hónapban átadott vámosszabadi csomóponttól legalább a Győrújfalu és Győrzámoly közötti csomópontig - késlekedés nélkül indítsák el."