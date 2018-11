Fellélegezhetünk: véget érnek a torlódások a Győr közeli hídon - videó

"Győr közelében több mint lassítja a közlekedést a félpályás útzár egy vasúti hídon. Itt 1550 m hosszan erősítik a burkolatot, az 1-es és 85-ös főút kereszteződésétől az M1-M85 csomópontig" -augusztus végén, az új tanév előtt.Miért nyúlnak ilyen hosszan a munkálatok? - kérdeztük akkor. "A vasúti főpálya feletti egyes munkafolyamatok kizárólag a MÁV felügyelete mellett végezhetők. A vasút több esetben éjszakai és hajnali felsővezeték feszültségmenetesítés és vasúti vágányzár biztosítása mellett engedélyezte a munkát a hídon. A kivitelező összetett, nehezen ütemezhető hídfelújítást végez. Nem az útépítő szakemberek hiánya miatt történik ilyen ütemben a korszerűsítés itt" - válaszolta a Közút szóvivője, Pécsi Norbert Sándor.A kocsisor mindössze egy sávon közlekedhetett november közepéig, jelzőlámpa szabályozta a váltakozó irányú forgalmat. Munkatársunktól tudjuk, hogy az autósok most már jelzőlámpa segítsége nélkül haladhatnak. Mi van hátra az útfejlesztésből? - vetettük fel a Közútnak most. "A 85-ös főút első, több mint 1,5 kilométeres szakaszán az aszfaltozási munkákkal az elmúlt napokban végzett a kivitelező. Most már a befejező munkák következnek, várhatóan december elején zárul a kivitelezés" - közölte Pécsi Norbert Sándor.