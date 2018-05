Felismeri durva kirablóját Ilona néni Győrben

Ilona néni biztos támadója személyében, s a kamera felvételén is szerepel L. Csaba.

Elkezdte a Győri Járásbíróság tárgyalni a sokszor büntetett férfi ügyét, aki a vád szerint földre lökött egy nénit a győri Bartók Béla úton tavaly februárban. Az asszony azonnal felismerte őt a rendőrségen. Az ügyész által ismertetett vádirat szerint követni kezdte a vidéki pályaudvaron, előtte egy buszon utaztak.A 77 éves asszony azt mondta később a nyomozóknak: látta már korábban, az Avar utcánál szokott felszállni L. Csaba, s most pénzt kért tőle, először kapott is. Másodjára viszont fellökte, megragadta a tárcáját és elszaladt a 10 ezer forinttal. A gyenge, csökkent látásképességű asszony a földön nyöszörgött, eltört csuklóval, hámhorzsolásokkal a testén.Az ügyészség az elkövetőt minősített rablással és minősített testi sértéssel vádolja, dr. Szeredi András tanácsa tegnap meghallgatta, s ő azt állítja: a rendőrségi szembesítésen látta M. nénit először. Kénytelen volt ugyanakkor elismerni, hogy ő szerepel a térfigyelő kamera felvételén. A szerdai tárgyaláson viszont új dolgot állított: bizonygatta, hogy a néni csak állt és kiabált, s csak meg akarta kérdezni tőle, mi a gond. Utána belépett a munkaügyi központba, ám csak a portáig jutott, mert nem volt nála személyi. A dolognak így nincs nyoma, a védelem tanúkat indítványoz.Ezzel a kitérővel magyarázta a róla készült kamerafelvételt, amivel kapcsolatban a bíró percekig hagyta, hogy a részletekben elmerüljön L. Csaba, majd nekiszegezte a kérdést: tudja-e, hogy a kamerafelvétel az út másik oldalán készült?Erre már nem tudott mást felelni: „márpedig az úgy van, ahogy mondtam", „ennyi idő után mindenre nem emlékezhetek".Ám Ilona néni nem fogja elfelejteni őt, aki szerint már az egyik áruházban is követte, majd az utcán két kezével mellkason vágta. Azt is állítja, hogy ő már a földön feküdt, amikor támadója kitépte kezéből a pénztárcát, a lökéstől a szemüvege is eltört. Hárman segítették fel, akik nem látták a támadást, de szeptemberben eljön egy tanú a járásbíróságra, ő állítólag látta a jelenetet.A 46 éves vádlottat már 1990-ben elítélték nemi erőszakért, de közkegyelemmel szabadult. Utána 2005-ben megint nemi bűncselekményért állt bíróság elé, s jöttek a lopások. Tettéért most akár 22 és fél évet is kiszabhatnak. Kirendelt védője, dr. Tajti Viktória biztosabbat szeretne majd tudni elmeállapotáról, mivel három szakvélemény is készült róla, az egyik közepesen korlátozottként jellemezte.