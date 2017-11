Felesége a lábánál is jobban hiányzik

„A lábam hiányát sokkal jobban elviselem, mint a feleségemét. Nagyon hiányzik" – könnyezi meg Gabi közel két évvel ezelőtti halálát a Szigethy Attila úti panelban élő Keszi István. Olvasóink segítségével, a Jóakarat hídján keresztül anyagi támogatást vittünk neki, mert a családsegítő is jelezte, bajba került. A nyugdíjas férfi korábban hitelt vett fel a lakás felújítására, kicsinosították azt, rendezvényekre jártak második feleségével.



Beteghordóként dolgozott a kórházban, párja is az egészségügyben tevékenykedett.



„2013-ban az érszűkületem és a cukorbetegség miatt a jobb lábamat térd felett amputálták. Két infarktusom is volt, rokkantnyugdíjas lettem. Tavaly januárban aztán elhunyt a feleségem, egyedül maradtam a panelban. Az özvegyi kiegészítéssel nagyjából 140 ezer forintot kapok kézhez, csak a csekkekre 90 ezret kell befizetnem. A közüzemi elmaradásom mellett a bank is szorongat, bízom benne, hogy a lakhatásom – haszonélvezeti jogom van a lakásra – nem kerül veszélybe." István kiemelte, rendesek a szomszédok, mindennap „ránéznek", s kérdezik, szüksége van-e valamilyen segítségre. Emellett az egyik kisboltban is időnként kap hitelt, „de nyugdíjkor azt is meg kell adni". A nyugdíjas férfi évek óta nem iszik alkoholt, ám a cukra így is magas, tart tőle, hogy a másik lába is veszélybe kerül. Régóta várja a hagyatéki eljárás lezárását, azt reméli, fordulópont lehet a nehézségei leküzdésében. A kórházba fizetett be, ebédelni oda jár az elektromos kerekesszékével.



„A Lapcom Média Alapítvány támogatásából az első dolgom az lesz, hogy elmaradt közüzemi tartozásaimat befizetem. Muszáj valamennyit magamra is költenem, nincs télikabátom, kellene egy cipő is. A legfontosabb azonban, hogy a segítség ad egy kis levegőt, s reményt, hogy talán kilábalok ebből a helyzetből."