Felemelik a gyepet és alátesznek egy parkolót Győr-Adyvárosban - látványterv

Látványterv.

„Felemeljük a gyepet és aláteszünk egy parkolót" – Kiss Gergely Csaba, a TSPC Kft. építésze ezzel a szemléletes mondattal érzékeltette a hétfő esti lakossági fórumon, hogy mi a Kuopio parkba szánt parkolólemez lényege.A terveket a győri cég készítette, és mint Fűke Péter, a polgármesteri hivatal településfejlesztési főosztályvezetője közölte a hallgatósággal, már jogerős építési engedéllyel rendelkeznek a fejlesztésre. Ő úgy kalkulált, hogy a közbeszerzési eljárás nagyjából fél év alatt futhat le, így augusztus–szeptember körül írhatják alá a szerződést a nyertes kivitelezővel. A beruházás megvalósítása körülbelül egy évet vesz igénybe, azaz 2019 második félévi átadással lehet számolni. Egy lakó kérdésére nem titkolta, hogy ugyan igyekeznek mindent a legjobban szervezni, de az építés alatt minden bizonnyal nehézségekkel – például a jelenleginél is valamivel kevesebb parkolóhellyel – szembesülnek majd az ott élők.

Látványterv.

A probléma okáról nem volt vita a jelenlévők között. Az adyvárosi panelházak 1969 és 1979 között épültek, s akkor még senki nem számolt azzal, hogy a családoknak olyan sok kocsijuk lesz, mint manapság. Emiatt főleg esténként alig-alig találni szabad helyet a környéken, ami folyamatos feszültséget szül.Kádár Mihály, a TSPC Kft. ügyvezető-tulajdonosa a fórumon kifejtette: a tervek elkészítésénél arra törekedtek, hogy minél kevesebb zöldterület menjen veszendőbe, ezért a földszinti parkolólemez fölött zöldtető lesz. Erre az északi és a déli oldalról fel lehet majd sétálni – a déliről akadálymentesen is –, s ott pihenőpadokat, sétálóutakat, játékteret, büfét, vécét, mosdót, pelenkázót alakítanak ki. Hencz Helga tájépítész ehhez még azt is hozzátette, hogy a rengeteg előnevelt bokor mellett fákat is ültetnek a tetőre, ahová napvitorlákat, sakktáblákat, napozóteraszt is elhelyeznek. A szintkülönbséget kihasználva a gyerekek akár terepcsúszdán juthatnak le a földszintre, míg a rézsű télen szánkózódombként működhet.

A lakossági fórumon több kritikai észrevétel is elhangzott. Volt, aki úgy vélte, hogy a parkolólemez miatt nőhet a légszennyezettség – őt azzal igyekeztek megnyugtatni, hogy a létesítmény nem vonz több autót, csak a meglévők férnek el kényelmesebben, s javíthatja a helyzetet, hogy a sofőröknek kevesebb kört kell megtenniük, míg meg tudnak állni. Hartmann István azt nem értette, miért pont a legszűkebb résznél, a Kodály Z. utca 6. szám alatti panelnél lesz a bejárat. Szerinte emiatt nagyobb lesz a zajterhelés. Válaszként elhangzott, hogy az akusztikai modellezés alapján nem jelentkezik majd ilyen probléma, a bejárat helyét pedig a szakhatóságokkal egyeztetve – öt-hat felmerült variációt megvizsgálva – jelölték ki. Egy másik lakó azt kérte, hogy a közterület-felügyelet legalább a parkolólemez elkészültéig ne büntesse a szabálytalanul parkolókat, mert nem az ő hibájuk, hogy tilosban kénytelenek megállni – erre azonban nem kapott ígéretet.