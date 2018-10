Felborult egy autó Koroncónál, a sofőr kizuhant a járműből, az utas elmenekült - fotók

Súlyos baleset történt a 83-ason, Koroncónál szombaton. Egy autó sofőrje egy egyenes szakaszon előzött, a manővert be is fejezte, de relatív gyorshajtása miatt az útpadkára ment, elvesztette uralmát a járműve felett, az út bal oldalán lesodródott, nekiütközött a füves árokfalnak, majd többször megpördült és a szántóföldön landolt.A balesetben a sofőr kirepült a járműből és megsérült, a mentők kórházba vitték. Állapotával kapcsolatban prof. Oláh Attila, a győri Petz- órház orvos igazgatója árnap annyit mondott: továbbra is altatjá , lélegeztetik, de stabil állapotban van a beteg. Úgy tudjuk, felmerült nála az ittasság gyanúja, a teszt eredményét még várja a rendőrség.A szemtanúk elmondása szerint az autó utasa kimászott a gépkocsiból és elhagyta a helyszínt. Úgy tudjuk, többgyermekes anyáról van szó, s a családja mellett a rendőrö és a polgárőrö is kereseté . A kutatás órákig nem járt sikerrel, ésőbb azonban az asszony önként jelentkezett a Győri Rendőrkapitányságon, ahol könnyebb sérülései ellátása miatt a rendőrö mentőt hívtak hozzá.A baleset körülményeit a rendőrkapitányság vizsgálja.További részletek a Kisalföld hétfői számában.