Fékre lépett az Audi is: időszakos műszaklemondások vannak a győri gyárban

Ha a VW Konszern többi gyártóhelyén ismét felfut a termelés, a győri motorgyártás is felpörög újra. Fotó: Audi Hungaria

A VW-csoport

A vállalathoz tartozik a névadó Volkswagen, az Audi, a Skoda, a Seat, a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini és a Porsche autómárka, valamint a Ducati sportmotorkerékpár és a saját márkájú haszonjárművei mellett a Scania és a MAN tehergépjárműveket is a VW gyártja.

Muszáj túlesnünk egy gyorstalpalón, hogy értsük, miről van szó: a dízelbotrány egyik következménye, hogy mostantól úgy lehet csak új autót forgalomba hozni Európában, ha a jármű átesett a WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) károsanyag-kibocsátási teszten. A WLTP több pontban eltér elődjétől, a kilencvenes évek elején bevezetett NEDC (New European Driving Cycle) mérési eljárástól. Egyrészt maga a procedúra is tíz perccel tovább tart, másrészt a korábbinak több mint a dupláját, 23,25 kilométeres táv megtételét modellezi. A mérés során elért legnagyobb sebesség 131 km/óra a korábbi 120 helyett.Az engedélyezés az új rendszerben már nem a jármű gyártójánál történik, hanem a feladat elvégzésére jogosult intézeteknél. Mivel azonban a mérőállomások már hosszú időre előre le vannak foglalva, ezért az új járművek forgalomba helyezésénél késedelmek alakultak ki Európában.Minden autógyártó nyögi most ezt – ki jobban, ki kicsit kevésbé. A Volkswagen-csoport (VW) jobban. Németországban a Welt am Sonntag írta meg, hogy a VW felfüggesztette az elektromos, hibrid és gázüzemű autók eladását, mert nehezen készül fel a WLTP-re. A vasárnaponként megjelenő német lap szerint hibrid és gázüzemű autókra már rendeléseket sem vesznek fel, elektromosakat pedig 2019 elejétől tudnak ismét szállítani. Egyes hírek szerint nagyjából 250 ezer új gyártmány halmozódhatott fel, amelyeket a típusengedély beszerzéséig nem lehet értékesíteni.A német vállalat már korábban közölte, hogy a készletek halmozódása miatt a második félévben visszafogják a termelést, így várható volt, hogy a konszernhez tartozó gyárakban érződni fog ennek hatása. Így érkeztünk el a győri Audi Hungariához: több helyről azt az információt kaptuk, hogy mind a motor-, mind pedig a járműgyárban jelentősen csökkent a műszakok száma. Úgy tudjuk, számos munkatárs jelenleg hétfőtől szerdáig dolgozik csak, de ez egyelőre a fizetésükben nem mutatkozik (a munkaidőkeret rugalmas felhasználása miatt); s felkészítették őket arra is, hogy a termeléskiesést később szeretnék behozni, így számítsanak majd pluszmunkára. (Ez egyébként nem rendhagyó a gyárban.)„Időszakos műszaklemondásra a motor- és a járműgyárban is sor került" – erősítette meg információnkat a vállalat kommunikációs vezetője. Hogy ez meddig tart, megjósolni most nem lehet, a piaci igényektől, a VW-csoport többi gyártóhelyétől függ, ahová a világ legnagyobb motorgyára (az Audi Hungaria) az erőforrásokat szállítja. A háttérben a WLTP bevezetése áll, ez is kiderült, s kérdéseinkre válaszolva az is, hogy a nyáron, illetve az ősz elején beindult két sorozatgyártást – az e-motorokat, illetve az Audi Q3-ast – a helyzet nem érinti. Mi-thay-Markó Judit hozzátette végül: a járműgyártás Győrben jelenleg egy műszakban folyik, de ősztől várhatóan két műszakra állnak át, jövő év elejétől pedig háromra. Ez a terv.