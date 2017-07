Fejszével törte szét sógora koponyáját egy 37 éves férfi Győrszemerén

Illusztráció

A vádirat szerint az elkövető haragos viszonyban volt élettársa családjával, őket ki is tiltotta győrszemerei otthonából. 2016. december 6-án kora este, 12 órányi munkából hazaérve mégis „anyósát" és „sógorát" találta otthonában, akiket azonnal el is küldött. Az ebből kibontakozó vita során a terhelt a házból kifelé indult, őt követte az éppen öltözködő sértett férfi - számolt be a részletekről a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség hétfőn.Az udvarra kiérve a vádlott visszafordult, látta az öltözködő sértett felé mozduló kezét, majd feldúlt állapotban felkapta a keze ügyébe eső 85 cm-es fejszét, amivel nagy erővel a sértett fejére ütött. A sértett az ütéstől elesett, feje erősen vérezni kezdett. Ezt látva a terhelt hívta a mentőket.A 30 éves férfi a bántalmazás következtében koponyatetőjének darabos törését, fején több további csontjának törését, a koponyán belül a lágy részek zúzódását és vérzését szenvedte el. A sértettnél a helyszínen közvetlen életveszélyes állapot alakult ki, életét az időben érkező szakszerű segítség mentette meg.A felépülési idő mintegy hat hónapra tehető, azonban a sértettnek a koponyacsontok részleges hiányával járó maradandó fogyatékossággal is számolnia kell. Emellett nem zárható ki neurológiai, pszichiátriai tünetek visszamaradása sem.A vádiratban szereplő bűncselekmény büntetési tétele 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés.