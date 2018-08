Fejlesztések a bencés csónakháznál

Simon Róbert Balázs (balra) és Sárai-Szabó Kelemen az új épület előtt. Fotó: Bertleff András

„Bencés hagyomány, hogy az atyák és a tanulók időről időre kivonulnak a természetbe. Ezt az elvet követve vett az iskola vezetése a nyolcvanas években telket Pinnyéden, ahova nemsokára csónakház került. Most pedig itt állunk e gyönyörű épületek előtt" – mondta el nyitóbeszédében Sárai-Szabó Kelemen atya tegnap a bencés gimnázium és kollégium csónakházának átadóján.A Szivárvány utca végében álló Luif Otmár-sporttelepen 85 millió forintos EFOP-pályázati pénzből épült egy 162 négyzetméteres új öltöző, illetve megújult a régi csónakház.„Győrben és környékén az EFOP-os pályázati pénzeknek köszönhetően jelenleg is kilencmilliárd forintos beruházások folynak" – árulta el a megnyitón Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő. Mint megtudtuk, a létesítményeket egyszerre majdnem félszázan használhatják pihenésre, sportolásra egyaránt, 12 éves kortól felfelé, diákok, öregdiákok, oktatók.Az ünnepségen emléktáblát is avattak, a sporttelepet évtizedeken át fenntartó Horváth Dori Tamás atya emlékének szentelve. „Mindig nevelt, mindig tanított, mindenütt jelen volt. Jelenléte erőt sugárzott, azt az erőt, amit Istennel való kapcsolatából merített" – hangzott el Sárai-Szabó Kelemen atya beszédében.