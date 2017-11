Fát ültettek a győri gyakorlósok

A Nolato Magyarország Kft. belső és külső környezetére egyaránt igényes vállalkozásként kiemelt figyelmet fordít környezetének védelmére: folyamatosan gondozza és szépíti telephelyének környezetét. A cég különösen odafigyel arra, hogy a beruházásaik és fejlesztéseik miatt kivágott minden egyes elöregedett fa helyett négy új facsemetét ültet. Ehhez a programhoz tartozik az őszi faültetés is, melyhez idén a győri gyakorlós tanulók és tanítóik is csatlakoztak.

A munkálatok során idén 35 darab, 14-16 centiméteres körátmérőjű kőrisfa csemetét ültetettek el a Nolato telephelyén, ami tervszerű folytatása a korábban megkezdett parkosításnak és jól beleillik az iskola ÖKO-programjába is. A gyermekprogramokat is előnyben részesítő vállalat a faültetést követően tízórain látta vendégül az iskolásokat, majd megmutatták nekik, milyen munka folyik az üzemben. A gyárlátogatás során a diákok ízelítőt kaptak abból, hogy a Nolato hogyan gondoskodik gyártása során is a környezeti fenntarthatóságról, többek között azzal, hogy csak zöld energiát vásárol és minden hulladéka újra feldolgozásra kerül, a termelés során keletkező selejtet és hulladékot saját gyártásban hasznosítják újra.A gyárlátogatást követően a gyerekek a cég támogatásának köszönhetően a FUTURA Interaktív Élményközpontban szerezhettek további természet közeli élményeket – mondta el Somosfalviné Fehér Gabriella tanítónő, a 4.a osztályfőnöke.