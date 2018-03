Fásítási program Győrben: új tuskófúró gépet állítottak üzembe - videó

​

Ezen munka elvégzésére speciális gépet és adaptert szerzett be a Győr-Szol Zrt az önkormányzat támogatásából - mondta el Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester. A tuskófúróval ellátott kistraktor alkalmas arra, hogy a fák tuskóit szétfúrja, így helyszűke esetén is a korábbi fa helyére ültethető a pótlás. Az alpolgármester hozzátette azt is, hogy az új gép jól szolgálja a tavaly Borkai Zsolt polgármester által bejelentett nagyszabású faültetési programot is, melynek keretében évente közel 1000 fát ültetnek. Tavaly létrehoztak két „kiserdőt" Bácsán, illetve az Aranypart szabadstrandon, idén pedig Marcalváros I-en és a Szentlélek templom mögötti zöldterületen újabb kettő kiserdőt telepítenek.

A Győr-Szol Zrt. a városi faállomány kezelőjeként folyamatosan végzi az aktuális növényápolási munkákat. A szakszerű metszések, a fabetegségek elleni védekezés és lombtakarítás mellett fontos feladat a határozati fakivágásokban szereplő fák tuskóinak kezelése. Zöldterületeken a tuskót lemarják, így megszűnik a botlásveszély. A díszburkolattal ellátott sétálóutcákban, ahol a fák faverembe vannak ültetve, nem elég a tuskómarás, mert a fapótlás elvégezhetősége érdekében a talajban maradt egész növényi maradványt el kell távolítani. A munkák idejére a lakosság türelmét kérik, a tervezett ütemterv szerint haladnak minden olyan helyen, ahol szükséges.A mai kor igényeinek minden szempontból megfelelő alapgéphez gödörfúró adaptert is vásárolt a Győr-Szol Zrt., megkönnyítve ezzel a faültetések során a lyukfúrást, illetve tolólap beszerzése is a beruházás részét képezte, mely alkalmas a hóeltakarításra is. A fejlesztés összesen bruttó 15 millió forintba került, melynek forrását a győri önkormányzat biztosította.