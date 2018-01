Farsangi buli, retró számítógép-kiállítás, éjszakai fürdőzés - hétvégi programok Győrtől Sopronig

Győr és környéke

Győr



Goto86 – Vissza a múltba 2.

01. 27–28., szombat-vasárnap

Rómer-ház, 9 órától



Retró számítógép-kiállítás és játszóház. A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeummal közös szervezésben egy 1 napos kiállítás és játszóház keretében idézzük fel a ’80-as, ’90-es évek számítógépeinek és konzoljainak történelmét. Ezen a várhatóan hideg téli szombaton visszautazunk 35 évet és együtt próbáljuk ki a kor ismert vagy kevésbé ismert masináit.



Egész napos játszóház:



Délelőttől egészen estig nyüstölhetitek az Amigákat, C64-eket, NES-eket, SNES-eket, Atarikat és még sok-sok más típust.



Kiállítás: A játszóház mellett kiállításra kerül több érdekes, egyedi vagy ritka számítógép, amiket kiegészít jó pár kvarcjáték is.



Esti program

Ha pedig leszáll az éj, eljön az ideje egy kis synthwave, retrowave megőrülésnek. Ebben az ország egyik legismertebb csapata, a fővárosban folyamatosan telt házas bulikat szervező Neonhullám lesz segítségünkre.

Napközben a belépés ingyenes. Esti program: 1000 Ft.



Kiállításmegnyitó

01. 26., péntek

Gyárvárosi fiókkönyvtár és közösségi ház, 17 óra



Vígh Attila grafikus kiállításának megnyitója. A tárlat február 23-ig látogatható.



Az otthon melege

01. 27., szombat

Fruhmann-ház, 11 óra

Tárlatvezetés a Cserépkályha-történeti kiállításon. A belépés díjtalan.



Mesék fénye – Menjünk bálba!

01. 27., szombat

Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér, 15–17 óra

A Csikóca Művészeti Műhely januá-

ri kézműves-foglalkozása, melynek keretében az érdeklődők az aktuális kiállításon megismerkedhetnek Szulyovszky Sarolta illusztrátor alkotásaival, majd e minták alapján farsangi öltöztetőbabákat készíthetnek.

A belépés díjtalan.



Mesélő kerámiák

01. 27., szombat

Kreszta-ház, 14 óra



Tárlatvezetés a Kovács Margit Állandó Kiállításon. A tárlatot bemutatja: Heitter Péterné Ágnes. A belépés díjtalan.



Tájak, vizek, emberek

01. 28., vasárnap

Esterházy-palota, 11 óra



Egry József és Szőnyi István művészete. Tárlatvezetés a Radnai-gyűjteményben. A tárlatot bemutatja Hargitainé Bartha Annamária. A belépés díjtalan.



Éjszakai fürdőzés

01. 26., péntek

Rába Quelle fürdő, 21 óra



Űzd el a téli álmot! Éjszakai csobbanásra várják a vendégeket.



B52

01. 26., péntek

To The Rock Klub, 21 óra

B52-koncert az új lemez és a régi idők dalaival. Jegyár: 2200 Ft.



Bizarre Klub

01. 27., szombat

To The Rock Klub, 22 óra

Az este, amely során kizárólag Depeche Mode-zenék szólalnak meg. A belépés ingyenes.



Ladánybene 27

01. 26., péntek

Rómer-ház, 20 óra

20 óra: Kapunyitás.

20.40 óra: Vendég: Ska Tunes.

22 óra: Ladánybene 27 zenekar.

0 óra: After: Ízlés terápia.

Jegyár: 2000 Ft és 2500 Ft.



Improvizációs színházi előadás

01. 28., vasárnap

Rómer-ház, 18 óra



Az előadás, ahol az improvizáció és a slam keveredik és egy jófajta elegyet alkot! Az Import Impró Társulat a Slam Poetry Győr két fenegyerekével, Bárány Bencével és Galló Bencével kiegészülve hozza a szövegeket, jeleneteket, monológokat a nagyérdemű elé!

Jegyárak: felnőtt – 1500 Ft, diák, nyugdíjas: 1000 Ft, támogatói jegyár: 2000 Ft.



Kiállításmegnyitó

01. 27., szombat

Magyar Ispita, 17 óra



Lakatos Gy. László grafikusművész kiállításának megnyitója.

Sopron és környéke Sopron



A GYIK Rendezvényház programjai

Ady Endre út 10.

Elérhetőség: 99/788-278



01. 26., péntek

9 óra: Széchenyi-diáknap.

19 óra: Handler-bál.

01. 27., szombat

19 óra: Széchenyi-bál.



Farsangi buli

01. 26., péntek

Búgócsiga Akusztik Garden, 21 óra

Búgócsiga-farsang. A nagy Gatsby film szvinges öltözetei inspirálják az idei farsangi bulit.

Ingyenes.



The Tarantino Connection- koncert

01. 27., szombat

Búgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óra

A híres rendező mozijainak legjobb betétdalai élőben. Belépő: 1000 Ft.



X. Vasútmodell Kiállítás

01. 26–28., péntek-vasárnap

Liszt Ferenc Kulturális Központ



Jubileumi kiállítás nagyszabású bemutatókkal. A soproni vasútmodellezők mellett kiállítanak és nyilvános bemutatókat tartanak a szombathelyi és a tapolcai modellezőegyesületek.



Kísérőprogramok: kisvasutas-gyermekjátszó, dioráma-bemutató, modellezőkellékek vására, Lovass Gyula-emléksarok, GYSEV óriás- és minimozdonyok, szaktanácsadás, vasúti relikviák.



Nyitvatartás: péntek: 9–19 óra, szombat-vasárnap 10–19 óra.



Belépőjegy: felnőtteknek: 800 Ft, diákoknak: 600 Ft, 6 éves korig ingyenes. Csoportos belépő előzetes bejelentkezés alapján: 400 Ft/fő (minimum 20 főtől). Mosonmagyaróvár és környéke

Mosonmagyaróvár



Diptichonok – triptichonok

01. 26., péntek

Flesch-központ, 17 óra



Sárközi Anikó festőművész – a 2017. évi Art Flexum Téli tárlat díjazottja – önálló kiállítása. A tárlat február 10-ig látogatható.



Farsangi mozi: Egy kupac kufli

Mosonmagyaróvár, 01. 27., szombat,

Fehér Ló KH, 16 óra. A jegyár: 800 Ft. Rábaköz

Kapuvár



Magyar rocklegendák

Rábaközi Művelődési Központ, előcsarnok

Vándorkiállítás. A tárlat január 29-ig látható. A belépés ingyenes.