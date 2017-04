Faludy György titkai

Horváth Gyula győrszemerei polgármester évek óta gyűjti Faludy György relikviáit. Hozzá került a költő kedvenc kabátja és útlevele is. Fotó: Bertleff András

Régóta olvassa, kedveli Faludy György műveit Horváth Gyula. A sokat emlegetett, ismert klasszikusok, például a Villon-balladaátirat, a Pokolbeli víg napjaim című életrajzi emlékezés mellett igazából majdnem minden művét megismerte. Lelkesen mesélte, hogy milyen nagy élmény volt számára a személyes találkozás, amikor egy alkalommal az idős költő ifjú feleségével Győrbe érkezett.– A Bartók művelődési központ egyik emeleti termében tartottuk a találkozót. Persze a mindenben csúcsszuper épületből a lift kimaradt. Mondhatom, nagyon nehezére esett az öreg Faludynak a lépcsőzés. Egyik oldalon a feleségére, a másikon pedig rám támaszkodott. Fanny sürgette, zsörtölődött vele kicsit. Erre költőnk huncutul, játékos mosollyal rám nézett és odakacsintott, mintha cinkosan azt jelezte volna: „Látod? Ez van" – mesélte emlékét a győrszemerei polgármester, aki mikor öt évvel ezelőtt közösségi házat alakítottak ki a felújított régi iskolából, azt javasolta, hogy Faludy Györgyről nevezzék el az intézményt.

Mesélő tárgyak: költői nyakkendő és írógép.

A „névadón" megjelent a költő özvegye is, aki férje egy kéziratát ajándékozta az intézménynek. Ez volt az első relikvia, ami hívogatta a többit és Horváth Gyulát arra ösztökélte, hogy magángyűjteményét is gyarapítsa Faludy György személyes tárgyaival.– Nagy élményt jelentett, amikor Fannyval elmentünk abba a lerakatba, ahol a kétezer-hat szeptemberében meghalt költő hagyatékát tárolták. Ott vásároltam többek között jó pár kötetet a könyvtárából. Ebből az egyik legérdekesebb a Püski Kiadó által közreadott verseskötetének egyedi kötésű, szerzői példánya, amelynek lapjain olvashatók a szerző rövid bejegyzései, adalékai, például egy-egy vers keletkezésének történetéhez. A könyvet egyébként a Faludy által „Hamza Bandi"-ként emlegetett Hamza András Andor kötötte be, aki többek között az egyik New York-i presbiteriánus magyar egyház lelkésze volt. Akkor került hozzám a magyar erotikus irodalom kézzel írt Faludy-gyöngyszeme is, ami egypéldányos, ritka kincs.Horváth Gyula könyveken kívül még megvette sok más mellett a költő kedvelt hosszú kabátját, illetve pár cipőjét, nadrágját, ingjeit, szemüvegét, útlevelét, néhány kitüntetését is. Köztük például a johannita rendtől kapott elismerést és néhány irodalmi sikerét igazoló oklevelet. Mindemellett azt a nyakkendőjét is, amiben több fotón is felbukkan. A szenvedélyes győrszemerei gyűjtőhöz került a hagyatékból néhány olyan régi szőnyeg is, amelyek Faludy budapesti lakásának falát díszítették.

– Egyik írógépét is sikerült megvásárolnom. Megtudtam Fannytól, hogy a költő munkájához több masinát is használt, minden bizonnyal a narancssárgán is számos írás született. Seregnyi kézirathoz is hozzájutottam és többtucatnyi olyan különleges fotóhoz, amelyek jó részének hátuljára Faludy György maga írta oda, hogy hol és mikor készült, valamint azt, hogy kivel szerepel a képen – említette Horváth Gyula. – Számos olyan képzőművészeti alkotás is a birtokomba került, amelyek budapesti otthonát díszítették. Köztük egy akvarell arról a hajdani torontói lakásához közeli parkról, amit még Faludy György életében róla neveztek el. Érdekesség a csíkszeredai estjének plakátja is, ami igazolja, hogy az idős költő még halála előtt egy évvel is aktívan vállalt fellépéseket. Megjegyzem: a nagy árverésekre is ellátogattam, de ott olyan erős árak voltak, hogy azoktól, ha fájó szívvel is, de el kellett állnom. Így is elégedett lehetek a kincseimmel.A polgármester végül arról számolt be, hogy az évek során összegyűlt relikviákból válogatva Faludy György-emlékszobát alakítottak ki a róla elnevezett közösségi házban (Felpéci út 117.). Az állandó kiállítás ma 17 órakor, a költészet napja alkalmából nyílik meg. A műsorban megzenésített versekkel közreműködik a Hangraforgó együttes.