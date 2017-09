Facebookon szervezték a bulit, legalább két fiú kórházba került Győrben

– Te ki vagy? Miért van nálad a fiam telefonja?– Nem tudom adni, elment valahova.– De miért, hova?– Egy padon fekszik, elájult... – erre a beszélgetésre rohant ki olvasónk az Aranypartra fiáért, aki kórházba került. A neten szervezett buliba nagyjából 150 fiatalkorút hívtak meg. Tragédia is történhetett volna.

„A tizenöt éves fiam szólt, hogy szokás szerint bemenne a Belvárosba a barátaival. El is engedtem, délután négy körül lehetett. De a telefonját most is, mint mindig, vinnie kellett magával. Fel szoktam hívni, kontroll alatt van a gyerek" – kezdi a győri édesanya a történetet a Kisalföld ügyeleti telefonjában.

Ma már egyáltalán nem ritka a közösségi oldalakon megszervezni a bulikat. De a szülők tudta nélkül egészen másmilyen esemény is lehet a programból. Fotó: Illusztráció

Olvasónk azért hívott fel bennünket, mert saját rémületéből tanulva szeretné a többi szülő figyelmét is felhívni az internetezés veszélyeire. Ugyanis gyermekét és barátait a városban elhívták egy bulira, amit korábban a Facebookon egy zárt eseményként hirdetett meg egy nagykorú fiatal. Olyan „jól sikerült" a szervezése, hogy 150-en jelezték a közösségi oldalon, ott lesznek az Aranyparton kedd este. Egyszerű nyárzáróra gondoltak.„Este kilenckor hívtam a gyerekemet, ahogy mindig, hogy merre van. Sokáig csörgött, már ez furcsa volt. Aztán egy idegen fiú vette fel. Kérdeztem tőle, hogy te ki vagy? Azt felelte, most nem tudja adni a fiamat, elment valahova. De hova és miért? – kérdeztem vissza. Erre jött a válasz, hogy egy padon fekszik, eszméletlenül" – idézi fel a szörnyű telefonbeszélgetést az anya, aki azonnal autóba ült és tíz perc múlva már ott is volt a helyszínen. Lapunknak azt mondja, azt a látványt, ami ott fogadta, korábban el sem tudta volna képzelni.„Borzalmas volt. Kiabáltak, sikongattak a gyerekek, törött üvegek hevertek szerteszéjjel, robogóval mentek át rajtuk állítólag. A fiam ott feküdt habzó szájjal, nem volt magánál. A többiek pedig nézték. Fogalmuk sem volt, mit kell ilyenkor tenni. Se mentőt, se engem nem hívtak fel" – folytatja az édesanya, aki azonnal kórházba vitte a fiát és szólt más szülőknek is.„Akármilyen jól nevelt is a gyerek, egy ilyen helyzetben, ahol 150 másik vele egykorú is iszik, egy kortyot el fog fogadni. És ők még nem ismerik az alkohol hatását és a mértéket sem tudják. Sajnos azt látom, hogy sok szülő a homokba dugja a fejét, azt mondják, az ő gyerekükkel ilyen nem történhet meg. Pedig most látom én is, hogy de. Volt ott több ismerős is, olyan, aki matematikaversenyeken szokott fel- tűnni. Pedig úgy tudom, ez a banda, amely ezt is szervezte, az egyik győri szórakozóhely jegyeit is eladja a tizenöt-tizenhét éves fiataloknak. És nekik direkt ez a korosztály a célpontjuk."Az édesanya addig nyomozott másnap a gyerekek között, hogy megtudta, ki volt a főszervező és feljelentést tett. Reméli, lesz valami hatása, de elmondása szerint kisebb létszámmal már voltak Győrben hasonló események. „Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt nagyobb tragédia" – teszi hozzá végül.



Az üggyel kapcsolatban a rendőrséget is megkerestük. A feljelentésről nem adhatnak információt, de az internetezés veszélyeiről hasznos tanácsokkal láttak el bennünket:1. Ha törvénybe ütköző vagy ártalmas tartalmat talált az interneten, feltöltött fényképét, videóját az engedélye nélkül valaki máshol megjeleníti, és ez önt zavarja, haladéktalanul írjon róla a kek-vonal.hu vagy a biztonságosinternet.hu internetes oldalakon!2. Ha úgy gondolja, hogy zaklatásnak van kitéve, mentsen le minden bizonyítékot. Tiltsa le a zaklatót vagy törölje ki a kapcsolati listájáról. Próbáljon nem válaszolni vagy visszavágni!3. Néhányan valótlanságokat állítanak magukról az interneten. Ha szeret online chatelni, legjobb, ha csak ismerőseivel teszi.4. Ha webkamerát használ, ne felejtse el, hogy olyanok is láthatják, akiket igazából nem ismer. Webkamerával készített képeit feltölthetik és másolhatják is az interneten. Webkamerát csak akkor használjon, ha személyesen ismeri a beszélgetőtársát.5. Ne osszon meg magáról túl sok információt! Védje meg személyes adatait. Használjon biztonsági beállításokat! Személyes adatait ne láthassa bárki (pl. születési hely és idő, lakcím, telefonszám stb.).6. Ne adja ki a jelszavát!7. Legyen elővigyázatos. A spameket legjobb, ha azonnal törli! Ne válaszoljon rájuk és ne küldje tovább őket! Ne nyissa meg az idegenektől kapott e-maileket!