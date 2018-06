Ezüst Babér terem a Győri Balettben

Bombicz Barbara mint alapító tag Ezüst Babér Vándordíjat alapított, mely a társulat titkos szavazása alapján került első ízben Luigi Iannone-hoz. Kiss János igazgatóval gratulált az olasz táncművésznek.

Keszeiné Tóth Bernadett művészeti menedzser 15 éve vesz részt a társulat és a táncfesztiválok munkájában. Kiss János köszöntötte az évfordulón. fotók: Bertleff András



Személyi változások

Törzsgárdatagok



15 éves törzsgárda: Keszeiné Tóth Bernadett művészeti menedzser, Czibor Noémi gazdasági ügyintéző (elköszönt a társulattól). 25 éves törzsgárda: Döme Sándor korrepetitor, Horváth István magántáncos. 40 éves törzsgárda: Förhécz Attila díszítő, Hécz Péter fővilágosító, Varga György színpadmester.

Kiss János balettigazgató ütemes mondatokkal zárta tegnap a sikeres évadot, mivel még próba és előadás is várt táncosaira. A korábbi évadok repertoáron maradt darabjai mellett – Szegény Dzsoni és Árnika, Belső hangok, Romance, Rómeó és Júlia, Bolero, Carmina Burana, Diótörő – két nagyszínpadi bemutatót – A skarlát betű, PianoPlays – tartott az együttes, mindkettő Velekei László koreográfiája. Sebestény Bálint az NKA pályázatán jutott lehetőséghez: Antigoné darabját a múlt heti táncfesztiválon adta elő a társulat.A vasárnap zárult XIV. Magyar Táncfesztivál és IV. Gyermek Táncfesztivál hét napja alatt, öt helyszínen 42 társulat lépett fel, ebből 7 külföldi.A futball-világbajnokság sem roppantotta meg a legnagyobb magyar táncostalálkozót, rekordot döntöttek nézőszámban – 11.500 – és jegyárbevételben.A számos hazai fellépés mellett – ebből hét a Műpában volt –, külföldön 13 előadást tartottak. Bécsben, Galántán, tíz olasz városban és legutóbb Berlinben több mint tízezer néző látta a produkciókat.A sikert díjakban is tükrözik, ezekben szintén kiemelkedő volt az év. Az elismerések hosszú sora: Tetiana Baranovska Kardirex-díj, Jekli Zoltán Audi Hungaria Minőségi Táncművészetért és „Az évad legjobb férfi táncművésze" díj, Matuza Adrienn Carmen-díj, Gyurmánczi Diána Harangozó-díj, Kőhalmi- Kara Zsuzsa Magyar Arany Érdemkereszt, Marjai Lili Anna táncművész TAPS-díj. Csepi Alexandra dramaturg Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíjban részesült. A társulat a „Győr díszpolgára" címet vehette át a nemzeti ünnepen.A jövőre negyvenéves együttes már most készül az ünnepre. Bombicz Barbara mint alapító tag Ezüst Babér Vándordíjat alapított, mely a tagok titkos szavazása alapján került első ízben Luigi Iannone-hoz.A fenntartó nevében Radnóti Ákos alpolgármester azon túl, hogy gratulált a sikerekhez, biztosította a társulatot, hogy decemberre elkészül a volt ifjúsági ház helyén épülő próbaterem és költözhetnek.Molnár Ilona gazdasági vezető, igazgatóhelyettes nyugdíjba vonult, helyette Faludi Armilla gazdasági csoportvezető látja el a feladatokat. Simon Ildikó öltöztető januárban távozott, helyette visszatért Kutas Emőke. Horváth István magántáncos szakmai nyugdíjba megy, Bálint Adél táncművész januárban, Szanyi Tamás az évad végén távozik, Varga Ágnes magántáncos pályát módosított.