Ezért tört fel szennyvíz és vécépapír a csatornából Győr-Ménfőcsanakon - fotó, videó

​A ménfőcsanaki Albert Schweitzer utcában olvasónk készített képet a feltörő vécépapírról.

A záporkiömlőkön 76 ezer köbméter csapadékvízzel hígított szennyvízzel tehermentesítették az elvezető rendszert, ez idén rekordnak számít és harminc darab olimpiai úszómedencének felel meg – közölte a vízmű. A legtöbb eső Győr déli kerületeire hullott.Az elvezető rendszer teljes kapacitással működött, az órákig kitartó eső mégis fokozatosan töltötte fel a csatornákat. Vasárnap kora délután a Szigethy A. út–Ipar utca alatt húzódó, alagút méretű főgyűjtő több mint fél óráig teljesen feltelt, s emiatt Nádorváros és Adyváros mélyebb fekvésű területein rövid ideig összefüggő vízborítás alakult ki. A hatalmas teljesítményű átemelő szivattyúknak közel háromnegyed órába telt, míg sikerült leküzdeni a teltséget. Ezután a csatorna mindenhol el tudta vezetni a vizet, s fokozatosan megszűnt a vízborítás.

A fényképek tanúsága szerint a legtöbb helyen az útszegélykövek magasságát sem érte el az összegyűlt csapadék – mondták.Csaknem 120 hívás érkezett a vízmű diszpécserszolgálatára, a víznyelők döntő többsége jól működött, beavatkozni alig kellett. Néhány helyen levelek fedték a rácsot, 20–25 percbe telt, mire a sok víz lefolyt, a Vízmű tehát kéri, hogy az ingatlantulajdonosok és a területek kezelői ne gyűjtsenek levelet a víznyelők környékére. Két helyről jelezték térszint alatti helyiség elöntését: egy Szigethy Attila úti pincében a visszacsapó szelep hiánya okozott bajt, a tulajdonos be fogja építtetni. A Külső Baross út egyik társasházának pincéjébe szintén befolyt a víz, itt még folyik a kivizsgálás.A legsúlyosabb elöntésekről Ménfőcsanak, Gyirmót, Győr-Szabadhegy, Kismegyer, Bácsa területéről érkeztek bejelentések, itt a Pannon-Víz zrt. csak a szennyvízelvezetést üzemelteti, a csapadékvíz elvezetéséről az útkezelő szervezet gondoskodik – hangsúlyozták. De leszögezték, hogy a szennyvízcsatornák kiöntése, túlterhelése a tiltott csapadékvíz-bevezetéseknek köszönhető, amivel egyesek „szándékosan kárt és kellemetlenséget okoznak másoknak".Beszámoltak arról, hogy ahol ilyen okból a csatorna tartalma feltört az utcára, elvégezték többek között a szükséges fertőtlenítéseket. Ugyanakkor jó hír a ménfőcsanaki Albert Schweitzer utca lakóinak, hogy a legkritikusabb szakaszon rövidesen enyhülnek a panaszok, mert jövő héten a Pannon-Víz zrt. saját beruházásban 220 méterrel meghosszabbítja a Tas vezér úti szennyvízátemelő nyomóvezetékét. Ezzel a mélyponti szakasz gravitációs csatornahálózatát tehermentesítik.

Korábban írtuk:

"Győr-Ménfőcsanakon a Dr. Schweitzer utcában a csatolt képeken és a videón is látszik, hogy az esőzés hatására feltelt a csatorna rendszer és felnyomta a "vizet". A probléma nem is az esővízzel lenne, hanem amint látható is a wc papírtól kezdve az ürüléken keresztül ki tudja mi folyik még végig az utcán. A probléma nem egyedi, minden nagyobb esőzésnél ez történik. A felvétel vasárnap készült"Olvasónk beszámolója szerint a szolgáltató nem volt elérhető sem ma sem pedig tegnap. Olvasónk azt is közölte, "a fertőtlenítést van, hogy egyáltalán nem vagy csak napokkal később végzik el.Több alkalommal zúdult eső Győrre a hétvégén, a zápor legfőképp tegnap volt nagyon intenzív. Ennek meglett az eredménye, hiszen több helyütt állt a víz a városban. Olvasóink többek között a Tesco parkolójából, a Tárogató, az Attila és a Corvin utcából, valamint Ménfőcsanakról a Hegyalja és a Győri utcákból küldtek fotókat arról, hogy eldugultak a csatornák és utcájukat elöntötte a víz.A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy ügyeletükre számos bejelentés érkezett, ahová ki is vonultak, de beavatkozni csak két helyen, a Petz-kórház egyik Vasvári Pál utcai pincéjében és az Ányos utcában tudtak. A sajtóügyeletes elmondta, hogy ugyan több helyütt állt a pincékben a víz, de nem olyan magasságban, hogy azt szivattyúzni tudták volna.​​​​​Olvasóinktól a szabadhegyi vasúti aluljáróról, a Kultúrház utcáról, az adyvárosi Tesco-parkolóról, a Lajta útról és a Petz-kórház A és B épülete előtti útról kaptunk beszédes felvételeket.A csapadékvíz elvezetés hiánya már egy régi megoldatlan probléma a Győr-Ménfőcsanak Hegyalja utcában. A mai vasárnapi esőmennyiség extrémnek mondható, de egy nagyobb nyári zápor is már problémákat okoz az utca domborzatilag alacsonyabban fekvő ingatlanain, ahova az útszakasz csapadékvize összefolyik. A képen a Hegyalja út 148 előtti túláradt árok látható, ahol a csapadékvíz már az ingatlanra is betört - írta Olvasónk.Ménfőcsanak, Győri út, vasárnap. Vajon hol a híd, amin be tudok járni az ingatlanra? - vetette fel Olvasónk.Győrben a Tárogató utcában a csatornából tör fel az esővíz, az egész utca úszik - írta győri Olvasónk.A mezőgazdaság részéről várva várt eső megérkezett. Az Árkádnál lévő aluljáró csatornája nem bírja ezt a fajta esőzést - jelezte Tudósítónk. Ő fotót nem küldött.