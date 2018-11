Ezernyi program a győri adventben - jégpálya, dodzsem, vásár, gasztronómia és koncertek

A meghitt hangulathoz szeretne Győr idén is hozzájárulni az adventi programokkal, köztük sok újdonsággal – erről beszélt Borkai Zsolt polgármester a rendezvénysorozatot bemutató sajtótájékoztatón hétfőn. A részletek az ő, valamint Tóthné dr. Kardos Krisztina, a Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ igazgatója, Bozsoky Zoltán, a Győri Vásár Kft. ügyvezetője, Horváth Adrienn, a Győri Nemak-Dana ETO HC Műkorcsolya Szakosztályának elnöke, Németh Károly, a győri óriáskereket üzemeltető Karma Production Kft. ügyvezetője és Dániel Balázs, a Boogiefeszt szervezője szavaiból derültek ki.Az „Advent Győrben" nyitányát a Széchenyi téren tartják november 30-án, pénteken 17 órától. Akkor kapcsolják fel hivatalosan a város ünnepi fényeit is. A tér többek között kézművesvásárnak, állatsimogatónak, gyermekvasútnak és minden csütörtöktől vasárnapig a Csillagszóró játszótérnek ad otthont, emellett ott helyezik el a mindenki karácsonyfáját és az adventi koszorút. A bencés templom és rendház falára esténként homokanimációt és fényfestést vetítenek.A Dunakapu tér főként a szórakoztató attrakcióké lesz. Az óriáskerék már működik, de az adventi időszakban meghosszabbítják a nyitvatartást: hétfőtől csütörtökig 11 és 20 óra, péntektől vasárnapig 10 és 22 óra között lehet beülni a gondolákba. Szenteste napján 10 és 16 óra, karácsony két napján pedig 14 és 22 óra között várják az érdeklődőket. A téren lesz dodzsem is, és ugyancsak működni fog a hagyományos jégpálya.Utóbbin hétfőtől csütörtökig 10 és 20 óra, péntektől vasárnapig 10 és 22 óra között, míg december 24–26. között az óriáskerékkel egyező időpontban lehet korcsolyázni. A belépő minden páros órában 90 percre 700 forint.A gasztronómia központja a Baross út lesz, ahol a forró italokat a tavalyihoz hasonlóan egységes habpoharakban szolgálják ki. A volt megyeháza előtti téren hagyományos karácsonyi vásárt tartanak.A jó hangulathoz koncertek sora járul hozzá. Íme, a legfontosabb fellépők: Alma együttes (november 30., 17 óra, Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház), Veréb Tamás (december 1., 17.00, Széchenyi tér), Tabáni István (december 7., 17.00, Széchenyi tér), Sztárkarácsony (december 7., 19 óra, Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház), Dallos Bogi Akusztikus Duó (december 8., 17.00, Széchenyi tér), Hoppáré (december 14., 17.00, Széchenyi tér), Farkas Gábriel & His Band (december 15., 17.00, Széchenyi tér), Szarka Tamás & Ghymes (december 15., 19.00, Vaskakas Művészeti Központ), Apácza Show musical (december 15., 19.00, Audi Aréna), Kozma Orsi és Cseke Gábor Duó (december 21., 17.00, Széchenyi tér), Wolf Kati (december 22., 17.00, Széchenyi tér), a Neoton Família Sztárjai (december 27., 19.30, Audi Aréna), Majka (december 29., 20.00, Audi Aréna). Igazi csemegének ígérkezik a 11. Boogifeszt, amelyre december 6. és 8. között kerül sor a Richter Teremben, az Árkádban és az El Paso Táncstúdióban.Vasárnaponként 15.30-kor gyermekprogramok lesznek a Széchenyi téren. Ezeken a csicseri és Borsó zenekar (december 2.), a Kiskalász zenekar (december 9.), az Aranyszamár Bábszínház (december 16.) és Kovácsovics Fruzsina (december 23.) lép fel.Szilveszterkor ismét városi vigasságot rendeznek a Dunakapu téren Vastag Tamás, a Starmachine és a Club 54 fellépésével, valamint tűzijátékkal.