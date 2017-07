EYOF: szállodát idéz az új egyetemi kollégium Győrben - fotók

Új parkolóhelyek

A kollégiumépítési és -felújítási projekt keretében bővítették az öt éve épült parkolóházat is. Összesen 100 új parkolóhelyet alakítottak ki.

Ősztől több mint ezer diák otthona lesz, de a vasárnap kezdődő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál sportolói avatják fel, ugyanis – a volt olajgyár helyén felépült 200 lakásos társasház mellett – a sportesemény olimpiai falujaként szolgál majd. A Kisalföld a napokban kívül-belül megnézhette az épületet, amely egy háromcsillagos hotelre emlékeztet. A létesítményt az 1995-ben ideiglenesen felhúzott, elavult, ezért lebontott sportcsarnok helyére építették fel.Kara Ákos államtitkár, országgyűlési képviselő a Kisalföldnek elmondta, hogy a 9,2 milliárd forintos beruházás költségeiből 3,1 milliárd forintot a győri önkormányzat, 6,1 milliárdot a kormány állt. A kollégium tízemeletes, tetejéről fantasztikus panoráma nyílik a városra.Az egyetemisták valószínűleg leginkább nem ezért fogják szeretni, hanem mert modern, kényelmes. Összesen 550 kétágyas (az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál idején háromágyas) szoba van benne, azaz 1100 hallgató elszállásolására alkalmas. Igény van rá: tavaly nyáron, az egyetemi felvételik után megírtuk, hogy a Széchenyin mintegy kétszeres volt a túljelentkezés a koleszos férőhelyekre, s a várólistán csak a felsőbb évesek közül ezren szerepeltek.Kara Ákos kifejtette azt is, hogy a városi és a kormánytámogatásból a meglévő kollégium felújítása is megtörtént. Ebben hét szinten 450 kétágyas szoba van. A munkálatok részeként megújult a létesítmény villamossági rendszere, padlózata, falburkolata, illetve részlegesen a gépészete. Új központi vészvilágítási rendszert is kiépítettek. „A kormány és a város együttműködésének fontos eredménye, hogy határidőre elkészült minden" – jegyezte meg a politikus.A beruházás miatt sportpályák szűntek meg, amelyek minőségi sportolásra nem voltak alkalmasak. Ezek kiváltására az egyetem tőszomszédságában lévő holtág mellett hoztak létre műfüves pályát, valamint az egykori árvízvédelmi töltés lejtését kihasználva betonlelátót. A sportparkban egy 500 méter hosszú futópályát is kialakítottak.Borkai Zsolt győri polgármester lapunk kérdésére elmondta: céljuk, hogy az önkormányzat, az egyetem és a cégek hármasa szoros, jó kapcsolatban legyen. „Ezért döntöttünk a beruházás támogatása mellett, ami régi problémát, a kollégiumi férőhelyhiányt enyhíti – fogalmazott. – Ráadásul illeszkedik abba a koncepcióba is, hogy az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra megépülő létesítmények hosszú távon fenntarthatók legyenek."