EYOF lezárásokkal, ingyenes járatokkal

Így lehet parkolni



A sporthelyszínek térségében a személygépkocsik parkolási lehetőségeinek jelzésére, irányítására egységes tájékoztatási rendszert vezettek be: az akkreditált/regisztrált látogatók parkolási lehetőségeit a lakossági, nyilvános parkolóhelyektől eltérő színű kiegészítő táblával előjelzik a csomópontoknál, illetve a parkolóhelyeken. A lakossági parkolók jelzése a várakozóhely jelzőtábla alatti kék színű „VISITORS" feliratú tábla.



Az Olimpiai Sportpark látogatói számára kijelölt parkolók a Bercsényi-iskola előtti és a Bercsényi liget két oldalán található közterületi parkolók. Az Aqua uszoda látogatói számára ajánlott a Töltés utcában kijelölt parkolók használata, melyek a Töltésszer utca – Szarvas utca útvonalon megközelíthetők. Az egyetem területén a lakosság számára fenntartott P1 jelű parkoló a Hédervári útról, a P2 jelű pedig a Duna utcáról érhető el.

A versenynapokon, azaz jövő hétfőtől szombatig az utazó közönség részére díjmentesen igénybe vehető, úgynevezett „fog közlekedni, melynek segítségével Marcalvárosból átszállás nélkül elérhetőek lesznek a versenyek főbb helyszínei, a Széchenyi István Egyetem és az Olimpiai Sportpark. A buszok naponta 8 órától 21 óráig 30 percenként közlekednek Marcalvárosból a Liget utca felé, illetve a Liget utcától Marcalváros felé 8.28-tól 21.28-ig. A járatok csütörtökön az egyetemet nem érintik.A helyi buszközlekedéshez a Hédervári út egyetem felőli megállója nem lesz használható. A 6-os járatok átmenetileg nem állnak meg ott, de a városi irányú közlekedés számára továbbra is üzemel a Kálóczy téri, míg Sárás irányába a Rónay Jácint utcai megálló. A 9-es és a 19-es járatok csak a Hédervári úti óvodánál lévő megállót használhatják. A cityjáratok a Kálóczy téri megállóból indulnak, és a Rónay Jácint utcai megállóig szállítanak utasokat, a 11-es járat megállóját pedig a Szövetség utcába helyezik át. A busszal közlekedőknek azt javasolják, hogy az Egyetemi Csarnok épületét a Hédervári út irányából közelítsék meg.A buszközlekedés változásairól bővebb információk, menetrendek az enykk.hu weboldalon lesznek megtalálhatók.A sportesemények közül a város közlekedésére leginkább a kerékpárverseny lesz hatással. Hétfőn 8 órától csütörtökön kb. 21 óráig lezárják a 813-as úton (a keleti elkerülőn) található M19-es felüljárót. Hétfő 8 órától kedden kb. 20 óráig lezárják a 813-as út 1-es főút és M19 felüljáró közti szakaszát. Hétfőn 15.30-tól 18.15-ig, kedden 7 órától kb. 21 óráig lezárják a 813-as út teljes, 1-es főút és Tatai út közti szakaszát. Szerdán 9 óra és 12.30 között és csütörtökön 10 órától 21 óráig lezárják az Audi északi út, a 813-as út és az 1-es főút útszakaszt. Az M19-es út Budapest irányából érkező forgalmát az M19-es és az 1-es főút csomópontjában a Győri útra (Likócsra) terelik, rendőri irányítás mellett.Szerdán 22 órakor elkezdődik a mezőnyverseny pályájának a kiépítése. A Bisinger híd és a Városház tér közti szakaszra kordonok kerülnek, melyek útszűkületet okoznak. Csütörtökön 4 órakor lezárják a Szent István utat teljes szélességében a Baross híd és a Munkácsy u. között. Aznap 10 órától kb. 2 óráig: lezárják a Szent István út/Mártírok útja északi oldalát a Városház tér és az Ipar utca között, valamint teljes szélességében az Ipar utca és a Kardán utcai körforgalom között. Keresztirányú forgalomra lehetőség lesz várhatóan 11.10 és 12 óra, 12.30 és 15.30, 16.40 és 18 óra között, valamint 18.30-tól.Javasolt kerülőutak csütörtökön, az Abda felől érkezőknek Budapest irányába: 821-es út (felüljáró) – Szigethy Attila út – Fehérvári út – Tatai út. A Budapest felől érkezőknek: Ipar utca – Szigethy Attila út – 821-es út.A versenyhez tartozó események a helyi autóbusz-közlekedést is jelentősen érintik, mivel a lezárt útszakaszokat nem használhatják, a keresztezések is tiltottak, vagy korlátozás alá esnek.Az EYOF rendezvényeire és a versenyekre látogatókat arra kérik, hogy időben érkezzenek, mert a nézőtérre csak biztonsági ellenőrzést követően lehet bemenni, hasonlóan a repülőterekhez. Aki teheti, tömegközlekedéssel vagy gyalog menjen, illetve távolabb próbáljon meg parkolni, mivel a parkolóhelyek száma korlátozott. A sportesemény helyszínei környékén fokozott rendőri jelenlétre kell számítani.