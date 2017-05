EYOF: elindult Győrből az országos fáklyafutás - fotók

Útjára indult az EYOF-fáklya, amely körbejárja az országot, hogy hirdesse és népszerűsítse a július 23-án kezdődő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált.Az esemény megnyitóján a 24 órás „Aludj máskor" vetélkedőn részvevő középiskolás csapatok segítettek. Az idei vetélkedő nemcsak egybeesett a fáklyafutás indításával, de maga a verseny az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról is szól. A csapatok ennek megfelelően öltöztek be, készítették a díszleteket, a zászlókat és a különféle kellékeket, „lángoló fáklyát", harci szekeret, míg mások dobokkal és kürtökkel lelkesítették a csapattársakat és az EYOF-láng országos körútjának elindulását, valamint a nyári sportrendezvényt.A város részéről Radnóti Ákos alpolgármester köszöntötte a diákokat, aki elmondta, mindenkinek jó szórakozást és kikapcsolódást kíván, továbbá biztos benne, hogy az idei 24 órás vetélkedő is jól sikerül!"Az EYOF-lángja ezen a héten Borkai Zsolt olimpiai bajnok polgármester vezetésével érkezett meg Győrbe, s ma indul el országjáró körútjára. Az országban először rendezünk ilyen versenyt, s ti is láttátok, hogyfantasztikus létesítmények készülnek el erre az olimpiára. Külön köszönöm nektek, hogy sokan önkéntesként is részt vesztek majd az EYOF-on, illetve azt is köszönöm, hogy segítetek a lángfutásban is. Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, hajrá Győr, hajrá EYOF! - zárta szavait az alpolgármester.Ezt követően a láng a csapatkapitányok segítségével kézről kézre járt, hogy eljusson a fáklyafutást kísérő autókhoz és elinduljon szerte az országban és hirdesse az EYOF-ot, a fiatal sportolók nagy rendezvényét és a várost! Az EYOF-láng június 30-án érkezik vissza Győrbe.