EYOF: beindult a Pöttyfogó Győrben, szuper programok a Dunakapu téren!

Hazánk egy legkedveltebb márkája, a Pöttyös, a Dunakapu téren felállított standon nyújt játékos sportolási lehetőségeket, de virtuális játékkal is készül a fesztiválra.A Pöttyös Túró Rudi a Pokémon Go alkalmazáshoz hasonló mobiltelefonos játékkal is kedveskedik az egy hetes fesztivál látogatóinak. A térkép alapú applikáció segítségével a Győr belvárosában elrejtett virtuális Olimpikon Pöttyöket lehet összegyűjteni, majd ajándékokra váltani a Pöttyös standon a Dunakapu téren.



További információk a Pöttyös hostesseinél a helyszínen. A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

Programok és szolgáltatások:

Pötty fogó alkalmazás ajándék beváltóhely

pingpong

vízilabda szimulátor

Ingyenes Wi-Fi

Autogram osztás (részletek a Pöttyös hostesseinél)

A beváltóhelyen pingpongozni is lehet, valamint egy vízilabda szimulátort is kipróbálhatnak a látogatók, de olyan hírességek is ellátogatnak a Pöttyös sátorba dedikálni, mint például Berki Krisztián, Kammerer Zoltán, Pars Krisztián vagy Gálfi Dalma.Időpont: 2017. július 29-ig minden nap, 14:00 és 22:30 közöttAutogram osztás: a megadott napokon 18 és 19 óra között a Dunakapu téri Pöttyös standon: