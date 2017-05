EYOF - Egy hónapja maradt az olimpiai falu építőjének, hogy átadja a lakásokat

A szobákba a parketta színét a leendő tulajdonosok választották ki, a falak mindenhol fehérek lesznek. Fotó: H. Baranyai Edina

Egy hónapja van az olimpiai falu építőjének – június 21-ig készen és hibátlanul át kell adnia a 201 lakást, amely előbb a sportolókat, később az ingatlanok tulajdonosait várja. Ideiglenesen be is bútorozzák a lakásokat.Az eredeti határidő május végéig szólt – ekkorra kellett volna elkészülni a volt olajgyár helyén készülő olimpiai falu 201 lakásával. Most már biztos, hogy ezen változtatni kell, de a július 23-án kezdődő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra még így is lesz idő berendezni a helyiségeket. Mi lesz majd a bútorokkal?Mindjárt mondjuk, előtte arról, hogy 90–95 százalékos készültségi foknál tartanak – ezt válaszolta kérdésünkre Borsodi Péter, a WHB létesítményfelelőse.

Az épületek kilencven-kilencvenöt százalékban készültek el mostanáig, naponta mintegy 350 ember dolgozik a helyszínen. Fotó: H. Baranyai Edina

A tél – ahogy február 9-i számunkban már feszegettük Időre elkészül az olimpiai falu? címmel – jelentősen hátráltatta a munkákat. Borsodi Péter tíz év átlagos időjárását alapul véve harminc-negyven olyan napot regisztrált, ami lényegesen hidegebb volt a szokásosnál. Dolgoztak, ahogy tudtak, június 21-ig pedig hiba nélkül leadják a lakásokat – ígérte Borsodi Péter létesítményfelelős.Ezen a héten csaknem 350 ember dolgozott naponta a helyszínen. A három lépcsőház egyikében már takarítanak, bár munkákat azért még ott is végeznek. Érdekesség, hogy a lépcsőházak nem zártak (kvázi gangosak), ezért a lakások hőszigetelése speciális. Nyilván nem most, hanem télen lesz szükség erre.Összesen 13-féle lakásméret közül választhatnak a leendő lakók, a helyiségek 43–112 négyzetméteresek. A parketta, a beltéri ajtók, burkolólapok, a fürdőszobai szaniterek színét ők választhatták ki, így nem minden lakás ugyanolyan.A berendezésük azonban az EYOF idején még egyforma lesz. Ennek koordinálását a Győr-Szol végzi, így a vállalat kommunikációs csoportvezetőjét, Ozsvárt Tamást kerestük meg. Elmondása szerint az olimpiai falu felszereltsége egy háromcsillagos szálloda színvonalának fog megfelelni.„Valamennyi lakásban lesz emeletes és/vagy normál ágy, ágynemű, ruhatároló, éjjeliszekrények, asztal, székek, teljes fürdőszoba-felszerelés, szemetes, ruhaszárító állvány, függöny, lámpák, hűtőgép. Az épületrészek készenléti állapotának megfelelő ütemben érkeznek a felszerelési tárgyak; a világítás beszerelése már megkezdődött, a mobilabb eszközök várhatóan június elejétől folyamatosan érkeznek és kerülnek be a lakásokba" – tette hozzá.

Szerdán érkezik a láng

Jövő hét szerdán Rómából érkezik meg Győrbe az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál lángja, amelyet ünnepélyes keretek között fogadnak. A program szerint a láng a péri reptérről Borkai Zsolt polgármester és az EYOF sportági nagykövetei – köztük Berki Krisztián, Görbicz Anita, Jakabos Zsuzsanna, Karakas Hedvig és Pars Krisztián – kíséretében érkezik a győri városházához. Az őrlángról gyújtják majd meg azt a fáklyát, amely május 27-én indul országjáró körútjára. A szerdai ünnepségen fellép a Győri Balett és Szalóki Ági, az EYOF-dalt szerző The Biebers 60 perces élő koncertet ad.

Kérdésünk megválaszolásáért, hogy utána mi történik ezekkel a bútorokkal, újabb személyhez, Páternoszter Piroskához, az önkormányzat humánpolitikai főosztályának vezetőjéhez irányítottak: „Közbeszerzéssel, illetve kisebb tételeknél pályáztatással választottuk ki azokat a cégeket, amelyektől a bútorokat, illetve például a hűtőket, az oszlopos ventilátorokat megvásároltuk."„A bútorok modernek, fenyőből készültek – ezek elhelyezését koordinálja a Győr-Szol. Az összes közbeszerzés ára csaknem 150 millió forint volt. Az olimpia után a berendezési tárgyak továbbhasznosítása két irányban történik. Az elsődleges szándék szerint az önkormányzat intézményeibe kerülnek – így az idősotthonaink ágyait tudjuk felújítani ezekkel a bútorokkal –, de oktatási, nevelési intézményekbe is tudunk majd mit vinni.Társintézményeket is megcélzunk ugyanakkor, terveink szerint például a hűtők egy része a kórházba kerülhet."Az ifjúsági olimpia startja 65 nap múlva esedékes. Július 29-e után a lakásokat kiürítik, kitakarítják, a bútorokat elszállítják, a leendő tulajdonosok pedig készre rendezhetik be – értelemszerűen saját bútorokkal, kiegészítőkkel.(A másik olimpiai falu helyszíne a Széchenyi István Egyetem új kollégiuma lesz, a témát hamarosan ezzel a területtel folytatjuk.)