Eyof-kocka díszkivilágítással, és öntözőrendszer is lesz az új Bácsai út körfogalmában - fotók

A győri körforgalmak megújításának újabb állomásaként megkezdődtek a földmunkák az Új Bácsai út középső, legnagyobb csomópontján. Érdemes tudni, hogy az Ipar út meghosszabbításaként később az egyik belső győri elkerülő ide csatlakozik majd.Radnóti Ákos, városüzemeltetésért felelős alpolgármester szerint a körforgalmat szerették volna nemcsak szebbé, de látványosabbá is tenni, ezért döntöttek úgy, hogy a tavalyi ifjúsági olimpiai fesztivál nyitóünnepségén használt Eyof-kockát helyezik el itt.Szerkezetét megerősítették, speciális festékkel vonták be az összesen 144 négyzetméteres kockát, melyen dekorációs elemként az olimpiai fesztiválon résztvevő ötven ország zászlója is megjelenik. Az alapzat földmunkái kedden kezdődtek, a kockát körbekerítik és díszkivilágítást is kap.A körforgalomba emellett automata öntözőrendszert telepítenek, gyepszőnyeget tesznek le, fákat, virágokat ültetnek – a munkával egy hónap múlva végeznek. Az alpolgármester szerint idén még legalább két körfogalom újulhat meg a városban.