Évnyitó a kamarában - Parragh: Kiürültek a munkaerő-tartalékok

Pintér-Péntek Imre, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke bevezetőjében hangsúlyozta, Magyarországon minden közösség felismeri annak fontosságát, hogy a vállalkozásaik jól működjenek. Parragh László, a kamara országos elnöke a gazdaság idei kilátásairól beszélt. „Győrben a bérszínvonal az országos átlag feletti, a gazdaság terén példás az együttműködés, összetartás több évtizede" – kezdte, kiemelvén, hogy a digitális és angolnyelv-tudás nyitja ki az ablakot a világra. Úgy látja, kiürültek a munkaerő-tartalékok, 70–80 ezer munkás hiányzik ma a magyar gazdaságból, miközben külföldön 300 ezren dolgoznak. Kell egy bérfelzárkóztatási program, még ha ez rövid távon minden munkaadónak fájdalmas is. Ha nem lesz, a munkaerő nagy része elmegy." Hozzátette, sikerült a munkaerőpiacot átrendezni a kormánynak, de a népesség csökkenésével a munkavállalók köre is csökken. „A visegrádi négyek között miénk a legalacsonyabb bér, az osztrák bérszínvonalnak pedig a negyedét sem éri el" – mondta, s a munkát terhelő költségek csökkentését is szorgalmazta.



„A pedagógusok pályára vonzásában jól állunk, továbbképzésük elsőrendű feladat. 170 ezer tanár van a rendszerben, de nem mindig elég hatékonyak az órák. Az esélyteremtő képességnél is gondjaink vannak, s iskoláink nem biztos, hogy mindig megtanítják gondolkodni a gyerekeket" – ezt már Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár mondta a köznevelési rendszer aktuális kérdéseit taglalva.



Széles Sándor megyei kormánymegbízott arról beszélt, hogy a vállalkozásokat a közeljövőben több új elem is segítheti. Ilyen például a beruházási referensi rendszer, mely felügyeli majd a hatósági ügyintézést. „Ha elakadás van, a referensen keresztül a vállalkozó rálát a folyamatra."



A Széchenyi-egyetem rektora, Földesi Péter kiemelte, hogy 2014 őszén kormánydöntés született, elsőként Győrben felsőoktatási és ipari együtt- működési központ jött létre a város, az egyetem és az Audi között. „Ez egy katalizátor, melynek önfenntartónak kell lennie." Borkai Zsolt győri polgármester az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál kapcsán közölte, a városnak a gazdaság lendülete adott sok lehetőséget. Az olimpiai fesztivál kapcsán úgy fogalmazott, a turizmus is nagyobb erőre kap majd a sportgazdaság beindításával. „Hiszem, hogy további nagy versenyeket tudunk majd itt rendezni."