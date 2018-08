Európában is egyedülálló a szemműtét, amit Győrben végeznek a Petz-kórházban - fotók

Az eljárás gyakorlatilag a minél élesebb látást biztosítja, s nem pusztán hangzatos kijelentés, hanem tény, hogy Európában egyedülálló, amit Győrben már évek óta csinálnak. Ideje ezért megismerni a műtéti technológiát, s nem utolsósorban választ adni arra a kérdésre, hogy ehhez ki mennyiért juthat hozzá, s milyen hosszú a várólista. Az operáló orvos nem a beteghez hajol le minden mozdulatnál, hanem egy monitoron látja – 3D-s szemüveggel –, amit csinál.A műtéti beavatkozást a magyar egészségbiztosítás fedezi, tehát a betegnek nem kerül pénzébe. Nemtől, kortól független, hogy ki kaphat cilinderes műlencsét is, egyedül a szem állapota a döntő. A képek, amelyeket önök is látnak, egy idős asszony operációja közben készültek, így dr. Pesztenlehrer Norbert főorvos kijelentését megerősítheti ez a konkrét eset is. De legalább ennyire fontos, hogy az egészségbiztosító részéről nincs felső korlátja a műtétek számának, tehát akinél behelyezhető a műlencse, az meg is kapja.Elsősorban Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom nyugati járásainak pácienseit fogadja a győri intézmény, de máshonnan is érkeznek betegek a régió legnagyobb kórházába. A lencse aztán élete végéig bent marad az illető szemében. A Petzben 2015 óta alkalmazzák ezt az eljárást, legutóbb Barcelonában a Szemészeti Világkongresszuson számolt be Pesztenlehrer doktor az eredményekről, s arról a 3D-s műtéti technikáról, amelyet Győrben alkalmaznak. Egy civil számára is emészthető a látvány, pedig speciális szemüveggel több dimenzióban és nagy méretben láthatja magát a műtétet. Ennél fontosabb, hogy a páciens számára mennyire megterhelő maga a beavatkozás. Fájdalmat nem érezhet a beteg a mintegy negyedórás operáció közben, nyomást azonban igen, ami nem kellemes, de elviselhető. Főképp az eredmény ismeretében."Egyre nagyobb az igény a jó látásminőség iránt, s a szürke hályoggal operált betegeink mintegy 90 százalékánál sikerül a tervezetthez képest plusz-mínusz 0,5 dioptrián belüli értéket elérnünk adott távolságra. Ez európai viszonylatban is kimagasló eredmény. Ezekben az esetekben nem kell viselni távolra szemüveget a műtét után – mondta a főorvos. – Ezt azért is tudjuk elérni, mert az évi 3000 szürkehályog-operáció közül több mint ezer betegnél lehet alkalmazni a cilinderes műlencsét, megszűnhet az elmosódott látás." A végére hagytuk, pedig legalább annyira fontos kérdés, hogy mennyit kell várnia a betegnek az operációra, vagyis milyen hosszú a várólista.A Petz-kórházban a NEAK hivatalos listája szerint az átlagos várakozási idő 57 nap (349 várakozó), de ami ennél kézzelfoghatóbb: a legutóbb tervezett időpont szeptember 18., vagyis 34 napon belül visszanyerheti a látását az a páciens, aki műtőasztalra fekszik. Egyszerre mindig csak az egyik szemet operálják, ha a másikat is műteni kell, akkor a lehető leghamarabb keresnek arra időpontot, mert orvosilag ez indokolható; teszi még hozzá dr. Pesztenlehrer Norbert.