Európa legnagyobb fuvarozó cégével kötött megállapodást a győri egyetem

„A két alapító, Wáberer György és Szemerey Loránd mellett a menedzsment 80 százaléka a Széchenyi Egyetemen diplomázott, emiatt is elkötelezettek vagyunk az intézménnyel való együttműködésre" – mondta Barna Zsolt, a Waberer’s Szemerey Logisztika Kft. ügyvezető igazgatója a tegnapi aláírás előtt. A cég Európa legnagyobb fuvarozó vállalata. Barna szerint egy jó logisztikus számára nem elég az egyetem falai között megszerzett szakmai tudás, erős gyakorlati ismertekre is szükséges. Ezt kínálják most diplomásoknak a képzéssel. Szakmai összefogás is szerveződött köréjük, több logisztikai vállalat is jelezte részvételét.

Kortól függetlenül lehet jelentkezni, a felvételi eljárás során azonban számít, milyen alapdiplomát szerzett az illető. „Informatikus, műszaki menedzser, közgazdász biztosan jöhet, de mondjuk egy testnevelés-fizika szakos tanárnál már meg kell vizsgálni, milyen tantárgyakat tanult korábban. Teológust, zenetanárt biztosan nem tudunk felvenni" – szemléltette a követelményeket Földesi Péter az egyetem rektora.



"A mesterszakok szerepe eltorzult. Az egyetemek többsége további, speciális szakmai ismereteket ad át a mesterszakon az elméletiek rovására. Az ipar ezt kéri tőlünk. Emiatt viszont a doktori fokozat megszerzésére jelentkezők szenvednek hátrányt, át is kellett alakítani azt a képzést háromról négy évesre. Már korábban felismertük, hogy a speciális ismeretek megszerzésének a helye – a mostani együttműködésben szereplő – szakirányú továbbképzési szakokban van. Ez vállalat- és gyakorlatorientált, amelyre az egyetem önállóan nem képes, ezért is jött szóba a kapcsolat a fuvarozó céggel" – mondta. Hozzátette, „nem kell félni attól, ha az egyetem falai közül kikerül a képzés."