EU-s támogatások: előre megkapják a nyertesek a milliókat

Az előző ciklus gyakorlatával szemben a mostani európai uniós pályázatok nyertesei a támogatási szerződés megkötése után egyszerre, előre megkapják a megítélt teljes összeget – jelentette be Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára pénteken Győrújbaráton. A politikus azon az információs napon vett részt, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) nemrégiben sikerrel szerepelt önkormányzatok vezetőinek tartottak.



Rákossy Balázs kifejtette: más módon is igyekeznek megkönnyíteni a nyertesek dolgát. Ennek része, hogy a projektek megvalósításához nem kell önrész, hiszen a támogatás mértéke 100 százalékos. Emellett az engedélyezési eljárásokat a kormányhivatalok kiemelten kezelik, ami rövidebb határidőt és alacsonyabb eljárási költségeket jelent.



A Kisalföld kérdésére, hogy az elmúlt időszakban hirtelen jelentősen megemelkedett építőipari árak nem hátráltathatják-e a pályázatok megvalósítását, az államtitkár azt válaszolta: előbb érdemes megvárni, valóban felmerül-e ez a probléma, s ha igen, akkor kell esetleg tenni valamit. Szerinte a közbeszerzések árleszorító hatása segíthet, ezenkívül pedig arra számítanak, hogy azok a kisebb cégek is munkához tudnak jutni, amelyeknek eddig a nagyok árnyékában nem sikerült.



Oláh Gábor helyettes államtitkár a sajtótájékoztatón arra kérte az önkormányzati vezetőket, hogy fejlesztéseiket december 31-ig kétharmados készültségi szintig juttattassák el. Szerinte minden adott ahhoz, hogy egy-másfél éven belül valamennyi győztes eljusson a befejezésig.



Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Győr, Sopron és a többi település keretével együtt 55,8 milliárd forint érkezik a megyébe csak a TOP-ból. Leszögezte: a támogatásokat a magyar kormány adja, az európai uniós pénz is része a hazai költségvetésnek, az jár az országnak. Hozzátette: május 5-ig 108 nyertes pályázatra 10,6 milliárd forint támogatás odaítéléséről született döntés. Ezen felül alsóbbrendű utak felújítására 1,5 milliárd, foglalkoztatáspolitikára csaknem egymilliárd forintot osztottak ki. A következő hetekben további várhatóan 57 nyertest hirdetnek ki 5 milliárd forint értékben, miközben az idén meghirdetett és meghirdetendő pályázati keret 5,2 milliárd forint.



Simon Róbert Balázs megyei fejlesztési biztos kiemelte: a TOP-keretből kisebb, ezernél kevesebb lakosú települések is pénzhez jutottak. Saját választókerületéből Kisbajcsot, Nagybajcsot és Véneket hozta fel példaként. Megjegyezte: az előző ciklusban 12 ezer nyertes pályázatra 640 milliárd forint támogatás érkezett Győr-Moson-Sopronba, és reményét fejezte ki, hogy a mostaniban ezeket a számokat sikerül felülmúlni.