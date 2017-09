Esernyőtánc ment Freddie koncertjén a győri Dunakapu téren - fotók

Freddie - A zenekar

Fehérvári Gábor Alfréd (ének), Baranyi Gergely (basszusgitár), Kozma Norbert (gitár), Geröly Mátyás (dob), Szebényi Dániel (billentyűk).

Freddie első slágere, a 2015 elején debütált Mary Joe ütemeire gyűltek a színpad elé azok, akiket a rossz idő nem riasztott el a Dunakapu térről szombat este.A Létezel és a Na jó, Hello dalokra még csak szemerkélő esőben ment a csápolás, de aztán - tökéletes időzítéssel - az Ez a vihar alatt rákezdett a zuhé. Innentől inkább az esernyők táncát láttuk magunk előtt, semmint azt, hogy mi történik a színpadon. Ugyanakkor a győri énekes és zenekara nem engedte el a közönséget, lelkesedésük áthatolt a színes forgatagon, nem éreztünk csalódottságot (a részükről sem.)Szólt a legfrissebb kedvenc, a Csodák, de az Egy kicsit másképp is, ami alatt néhányan a tánctudásukat is megcsillogtatták a téren. (Ehhez egyébként bátorságot a közeli bódék pálinka-kínálatából lehetett meríteni.)Nem maradtak ki a repertoárból az érzelmes, lassú dalok sem - Neked nem kell, Adj egy percet - és ha ekkor valaki igazán átadta magát a hangulatnak - például behunyt szemmel, az esőben ringatózva hallgatta Freddie mély hangját, a zenekar játékát -, különleges élménnyel gazdagodott.A visszatapsolás utáni utolsó dalként a Pioneer töltötte be a teret, az énekes ezzel a számmal képviselte hazánkat a stockholmi Eurovíziós Dalfesztiválon. Freddie a koncerten többször is megköszönte a közönség kitartását, ahogy mondta: az eső ellenére is bearanyozták az estet, mindig nagy öröm az otthonában, Győrben játszani.