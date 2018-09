Esélyt adnának a rászorulóknak

Az eseményen az eddigi tapasztalatokon alapuló jó gyakorlatokat ismertetté : bemutatkozott a Mosonmagyaróvári Család- és KarrierPONT, a Montázs projekt, a Győszemerei Tanoda és a szanyi telepprogram. Emellett előadások hangoztak el a gyömörei önkormányzat együttmű ödésében megvalósított projektekről.A fórum által koordinált, 2020 őszéig tartó programokra 65 millió forint európai uniós támogatást nyert a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, amelynek elnö , Németh Zoltán a Kisalföldnek elmondta: a célcsoportok – a mélyszegélységben élő , a romá , a gyerekek, az idősek, a nő és a fogyatékossággal élő – esélyeit szeretné növelni azzal, hogy megismertetik őket a boldoguláshoz nélkülözhetetlen kulturális normákkal. „Az olyan gyermek például, aki otthon nem látott vízöblítéses vécét, hatalmas hátránnyal indul. Az ilyen hátrányok ökkentését is szeretnénk elérni" – fogalmazott a politikus. Hangsúlyozta: igyekeznek annak a lehetőségét is megteremteni, hogy akik félbehagytá az általános iskolát, elvégezhessé a nyolc osztályt, anélkül ugyanis biztosan nem tudnak elhelyezkedni.Németh Zoltán beszélt arról is, hogy a munkaerőhiány enyhítésének egyik módja, ha a hátrányos helyzetű, szegény sorsú embereket hozzásegítik ahhoz, hogy beléphessenek a munka világába. A program ehhez is hozzá íván járulni. A folytatásban járásonkénti munkacsoportülésekre kerül sor októberben és novemberben.