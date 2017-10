Erzsébet segít elkapni a gyilkost Győrben

Erzsébet a vakságról



"Mindent megoldok, csak lassabban, mint a látók. A különbség, hogy ami másoknak öt perc, nekem egy órámba is telhet" - hallottuk a győri nőtől.

Érzékenyítés és szemléletformálás



Erzsébet szemléletformáló tevékenységének fontos elemei az iskolai érzékenyítő programok. Ilyenkor előre kidolgozott menetrend szerint, osztályfőnöki órákon történik a látássérültek bemutatása. A 45 perc alatt azt beszélik meg közösen a diákokkal, hogy mi lenne, ha látássérült osztálytárs érkezne a közösségbe, hogyan tudnának neki segíteni a tanárok és a gyerekek.

A belvárosi pincében izgalmas feladatok várják azokat, akik megismernék a vakok mindennapjait.

Borsodi Erzsébetvetett fel portálunkon tavasszal. Jelezte, hogy a győri gyalogátkelőhelyeken egyre több kattogó doboz halkult vagy némult el, mivel a lakókat zavarták a hangok. A Magyar Közút és a Győri Útkezelő Szervezet megerősítette: több győri lakost valóban idegesített a kattogók zaja, végül a tolerancia mellett foglaltak állást és nem kapcsolták ki a vakokat segítő eszközöket.Hogy az emberek megértően viszonyuljanak Borsodi Erzsébet sorstársaihoz, a győri nő új érzékenyítő programban vesz részt aktívan a kisalföldi megyeszékhelyen, de ne siessünk ennyire előre. Borsodi Erzsébet vakvacsorán találkozott Hendinger Balázzsal. Ilyenkor a vendégek szemét bekötik, úgy foglalnak helyet az asztalnál, hogy semmit nem látnak. A résztvevők a többi érzékszerv felerősödése mellett próbálják ki, milyen elfogyasztani ételeket, vagy meginni egy korsó sört teljes sötétségben. Beszélgetni a melletted ülőkkel úgy, hogy semmi másra nem figyelsz, csak rájuk és a hangjukra."Döbbenetes átélni, hogy nem tudod, hol van a tányér, hova nyúlj az evőeszközökkel. Hamar közös hangot találtunk Erzsébettel, szóba került, hogy minél több embert érdemes volna megismertetni a vakok életével. A hazai társadalomnak kellenek olyan tapasztalatok, melyek segítségével empátiát tanulunk, bőrünkön érezzük a megváltozott képességű embertársaink helyzetét" - mondta a győri férfi.Mivel az információk több mint 80 százalékát a szemünkkel szerezzük, Erzsébet és Balázs olyan feladatokban kezdett gondolkodni, ahol a látáson kívül minden érzékszervre és kombinációs készségekre is szükség van."Célunk, hogy az általános és középiskolásokat kiragadjuk a komfortzónájukból. Szembesüljenek azzal, milyen nehézségeket élnek át a vakok az életben. Lesz arra lehetőség, hogy a diákokat szemkötőben vezessük a városban vagy szobákban. Többször kipróbáltam Erzsébettel és Gesztenyével, "milyen élmény", ha vaksötétben kell tájékozódni az utcán, milyen hatások érik ilyenkor séta közben az embert. Emlékszem, az első próbálkozás alkalmával pillanat alatt elpárolgott az önbizalmam és fél perc közlekedés is rémálomnak bizonyult. A bátor diákok kipróbálhatják a közlekedést a felszínen és a vaksötét pincében egyaránt" - közölte Hendinger Balázs. Világítás mellett Erzsébet megmutatja a vakok nélkülözhetetlen eszközeit is, majd ezek segítségével sötétben vagy szemkötőben a diákok is próbára tehetik magukat."A győri egyetemről is érdeklődtek a program iránt. Bízom benne, hogy mérnökképzésen résztvevő hallgatókat is fogadhatunk majd. Azt is, hogy nem csak a kreditszerzés fogja motiválni a fiatalokat, hanem készek elmerülni a világunkban. Ez azért fontos, mert függünk a mérnöki munkától. Remélem, a jövő mérnök generációi mindig gondolnak az akadálymentesítésére és nem terveznek meredek rámpákat" - vette át a szót Erzsébet, aki több helyi szervezettel közösen rendszeresen tart érzékenyítő programokat győri, Győr környéki iskolákban.

Ne tekintsük játékszernek a vakvezető kutyákat



Erzsébetet eddig három vakvezető kutya kalauzolta. Korábban Mira, a fekete labrador és Speedy, a golden retriever volt a támasza, most Gesztenye a hűséges társa. A 2,5 éves labrador 8 hónapos kiképzés után sikeresen vizsgázott a gazdájával idén. Sajnos, a járókelők gyakran játékmacinak nézik a vakvezető kutyát és simogatják. "Amikor vezet Gesztenye, dolgozik, nem szabad elterelni a figyelmét. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni" - mondta a győri nő. Íme, a vakvezető kutyákkal kapcsolatos négy legfontosabb szabály.

Erzsébet mindig számíthat hűséges társára, Gesztenyére. Fotó: Cseh Róbert Erzsébetet eddig három vakvezető kutya kalauzolta. Korábban Mira, a fekete labrador és Speedy, a golden retriever volt a támasza, most Gesztenye a hűséges társa. A 2,5 éves labrador 8 hónapos kiképzés után sikeresen vizsgázott a gazdájával idén. Sajnos, a járókelők gyakran játékmacinak nézik a vakvezető kutyát és simogatják. "Amikor vezet Gesztenye, dolgozik, nem szabad elterelni a figyelmét. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni" - mondta a győri nő. Íme, a vakvezető kutyákkal kapcsolatos négy legfontosabb szabály.



1. A vakvezető kutya munkakutya.

2. A simogatások következménye, hogy a kutya a gazdájával szemben szófogadatlan lesz.

3. Ne etessük a vakvezető kutyákat.

4. A vakvezető kutyáknak viselkedniük kell mindenhol. Nem válhatnak rakoncátlanná egy kóbor simogatásért, falatért. 1. A vakvezető kutya munkakutya.2. A simogatások következménye, hogy a kutya a gazdájával szemben szófogadatlan lesz.3. Ne etessük a vakvezető kutyákat.4. A vakvezető kutyáknak viselkedniük kell mindenhol. Nem válhatnak rakoncátlanná egy kóbor simogatásért, falatért.

A diákok szakmai programja kész, várják az osztályok jelentkezését. A győri Szabadulós Pince csapata vállalta, hogy az oktatási intézmények figyelmébe ajánlja a projektet. A helyszín a Belvárosban a Szabadsajtó utca egyik pincéje lesz. Itt az érdeklődők izgalmas bűnügyi krimi keretein belül is megismerhetik a vakok világát. "A vak szemtanú" című krimi tematikájú játékot Borsodi Erzsébet vezeti. A hat fős csoportok a győri nő közreműködésével derítenek fel egy képzeletbeli gyilkosságot. Természetesen sötétben.