Erősítik a kínai kapcsolatot

A két fél három évvel ezelőtt írt alá megállapodást az együttműködésről.



Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke a tárgyalások előtti győri sajtótájékoztatón elmondta: a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium szorgalmazza, hogy a fontos partnerországok közötti kapcsolatokat regionális szinten is erősítsék, emiatt alakítottak ki együttműködést a kínai tartománnyal.



Hozzátette: a méretbeli különbségek ellenére vannak közös pontok, így például az, hogy itt is, ott is erős a járműipar, emellett mindkét régió igyekszik a megújuló energiára is támaszkodni. A politikus megemlítette, hogy a kínai fél többek között közös buszgyártásban gondolkozik. Folyamatban van az egyetemi és egészségügyi kapcsolatok elmélyítése is.