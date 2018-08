Eredményesen ért véget a győri Arrabona Racing Team idei versenyszezonja

Az Arrabona Racing Team a Formula Student sorozat legjelentősebb versenyein vehetett részt.

Verseny közben az ART_05.

A csapat idei első nemzetközi versenyéről, a FS Eastről már beszámoltunk. Az ezt követő Formula Student Austria versenyen harminc belsőégésű, és tizenkilenc elektromos versenyautót fejlesztő csapat vett részt a spielbergi Red Bull Ring versenypályán, köztük idén első alkalommal a széchenyis hallgatók is. Gudra Gábriel csapatvezető elmondása szerint a Design versenyszámban, ahol az ART_05 versenyautó mérnöki fejlesztéseit mutatták be a bíráknak, a 13. helyen végzett a csapat. A statikus versenyszámok közül ugyancsak a középmezőnyben végeztek a Business prezentációban, két helyet javítva a FS Easten elért helyezéshez képest.A dinamikus versenyszámok közül a Skid Padban 5,263 másodperces átlagidővel teljesítették a nyolcas alakú pályát, a 75 méter hosszú gyorsulás szakaszt pedig 4,773 másodperc alatt tették meg. Ezek az idők rögtön a középmezőnybe juttatták a győrieket a világ legjobb csapatait felvonultató mezőnyben. A legnagyobb erőpróbát jelentő Endurance versenyszámban is körről körre javítottak a részidőkön, az első és kilencedik kör között 8 másodperces javulást értek el. A SZEngine csapattal közösen a korábbi versenyen és a tesztek során jelentkező váltási problémát is sikerült orvosolniuk, és a javuló köridők alapján esélyük volt bejutni a legjobb öt csapat közé. Azonban pilótaváltás közben, az autó átnézése során a bírák olajfolyást észleltek a motornál, így az ART nem tudta befejezni ezt a versenyszámot.Összesítésben a 17. helyen végeztek a FS Austria versenyen, és indultak is tovább Hockenheimbe, a Formula Student Germany-re. A híres Hockenheimringen nem kevesebb, mint 130 hallgatói csapat mérte össze tudását a világ minden tájáról a belsőégésű, az elektromos és az önvezető versenyautók kategóriájában. „Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt három évben egyedüli magyar csapatként kvalifikációt nyertünk a világ legrangosabb versenyére a belsőégésű motoros kategóriában" – mondta Gudra Gábriel.Az Engineering Design versenyszámban a versenysport és az ipar világának elismert alakjai bírálták a hallgatók mérnöki tudását. Itt az előkelő 13. helyezést érték el az 58 belsőégésű motorral versenyző csapat közül. A közép-európai régiót tekintve az Arrabona Racing Team érte el a legjobb helyezést. A Cost versenyszámban a maximális 100 pontból 93-at szereztek, és az első tízben, a 8. helyen végeztek.A gyorsulási szám 75 méter hosszú egyenesét 4,7 másodperc alatt teljesítették, a Skid Pad nyolcas alakú pályáját pedig 5,230 másodperces átlagidővel zárták. Az Autocross versenyszámot, ahol megközelítőleg 1 km hosszú pályát kellett teljesítenünk, 76,525 másodperc alatt vitték véghez. Ez 5 másodperces javulás az előző évi köridejükhöz képest.A Formula Student Germany-n meghibásodás nélkül tudták teljesíteni az Endurance versenyszámot idén is, immáron harmadszor, megszakítás nélkül 2016 óta. Az ART pilótái folyamatosan javuló köridőket produkálva 146 pontot gyűjtöttek. A Széchenyi István Egyetem csapata végül összesítésben a 18. helyet szerezte meg az 58 csapat közül, 88 ponttal javítva a tavalyi teljesítményükön.„Az Endurance versenyszámot követő, sikeresen teljesített átvizsgálás utáni, csapatként átélt öröm, és az az érzés, hogy harminc hallgató egész éves munkája és rengeteg energiája beérett egy megbízható autó és jó konstrukció eredményeként, leírhatatlan számunkra" – mondta Gudra Gábriel, megköszönve az ART szponzorainak támogatását.