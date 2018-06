Eredményes tanévet zárt a győri Móra-iskola

Az évzáró ünnepélyen köszöntötték azokat a tanulókat is, akik elnyerték a „Magyarország jó tanulója – jó sportolója 2017" címet. Kardos Tímea abban a kitüntetésben részesült, hogy elismerését személyesen vehette át Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkártól. A jelentős sikereket maga mögött tudó judós az iskola 10. évfolyamán Sport ágazati szakgimnáziumi osztályban tanul. Obert Ákos kajakos is sikeresen pályázott erre a címre, ő az iskolában kapta meg oklevelét, tanulmányait az intézmény Sportedző szakképzés 13. évfolyamán folytatja a 2018/2019-es tanévben.Az évzáró ünnepélyen a „Móra Alapítvány a Jövőért" díjával tagozatonként egy tanulót jutalmaztak. Simon Laura 4. a, Takács Eszter 8. c és Paál Dorina 11. B osztályos tanulók érdemelték ki az alapítvány nevével ellátott tollat.Jó tanulmányi és sporteredményéért Takács Dániel 8. osztályos úszó vehette át az iskola vándorserlegét.Az évzáró hangulatát emelte, hogy a kiemelkedő tanulmányi, közösségi munkáért és sportsikerekért kétszázan részesültek könyvjutalomban.Eredményes tanévet zártak az intézmény 13. évfolyamos diákjai is, akik az iskola életében először tettek szakmai vizsgát a Kiadványszerkesztő és a Sportedző szakmából.