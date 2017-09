Ennek a rendőri ellenőrzésnek csak örülhettek az autósok a megyében - videó

A megyei rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága csütörtökön több helyszínen végzett forgalom-ellenőrzést a rendőrkapitányságok járőreivel.A cél az volt, hogy a megelőzés és felvilágosítás jegyében megszólítsák az autósokat - azokon a helyszíneken, ahol halálos vagy személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek történtek. A járművezetőket hasznos vezetés-technikai tanácsokkal látták el és felhívták a figyelmüket a passzív biztonsági elemek használatára.A biztonsági öv használata elengedhetetlenül fontos. A járőrök a gépkocsivezetőknek egy speciális vágópengét ajándékoztak, amellyel közlekedési baleset esetén – ha valaki a járműbe szorult - a biztonsági övet egy mozdulattal el lehet vágni.A rendőrök arra is figyelmeztették a járművezetőket, hogy a hosszabb ideig tartó vezetés fáradságot és a reakcióidő lassulását okozhatja, ezáltal többszörösére növekedhet a közúti közlekedési balesetek bekövetkezése. Az ellenőrzés során a gépkocsivezetőket egy speciális jelzőkészülékkel ajándékozták meg, mely megakadályozza, hogy azok alvás közeli állapotba kerülhessenek.

- a közlekedési szabályokat ne hagyják figyelmen kívül, és mindig körültekintően vegyenek részt a közlekedésben,- biztonsági öv segítséget nyújt a sérülések súlyosságának enyhítésében, továbbá életeket is menthet, ezért a személygépkocsiban utazók mindig használjanak biztonsági övet,- fontos a megfelelő követési távolság megtartása az előttünk közlekedő jármű mögött, hogy annak hirtelen fékezése esetén is biztonságosan meg tudjunk állni,- az előzéseknél mindig figyelembe kell venni a szembejövő forgalmat és a manőver megkezdésekor meg kell győződnünk, hogy másik jármű korábban nem kezdett-e előzésbe,- soha ne előzzünk be nem látható kanyarban, bukkanóban, vagy ahol azt közúti jelzés tiltja,- csak olyan járművel közlekedjenek, amely a biztonságos közlekedésre alkalmas,- a téli gumiabroncsok cseréje indokolt, amennyiben a hőmérséklet tartósan 7 Celsius alá süllyed,- ha szabálytalankodó járművezetőt látnak a biztonságra és a baleset elhárítására törekedjenek,- mindig az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek,- ha vezetés közben fáradtságot, vagy az érzékszervek tompulását tapasztalják, azonnal álljanak meg és tartsanak pihenőt!- Az autópályákon forgalmi okból feltorlódott kocsisorban közlekedők számítsanak a sebességcsökkenésre és a megállásra. A vészvillogó bekapcsolása információval szolgál a mögöttes forgalomnak, hogy sebességcsökkenésre vagy megállásra kell számítani.A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály folyamatosan elemzi a sérüléses balesetek bekövetkezésének körülményeit és az ellenőrzéseket a frekventált helyszínekre fókuszálva, végzi.