Én vagyok a Lilla címlapon! - Lilla-napokat tartottunk a Győr Plázában - fotók

Akciósan vásárolhattak ennyi üzletben, ha kivágták március 7-i Lilla magazinunkból a kuponokat vagy letöltöttékazokat Frappé okostelefonos alkalmazásunkból.Évről évre többen élnek a Lilla-napok akcióival és idén már a legtöbben a magazinból előre kivágott kuponokkal jöttek a pénztárhoz, nem kellett őket arra emlékeztetni, külön szólni a vevőknek azért, hogy érdemes a kedvezményt igénybe venniük. Sok vásárló az interneten látta a Lilla-napok felhívását, s ha már amúgy is jöttek vásárolni a Győr Plazába, használni akarták a kuponokat. Megtehették ezt úgy is, hogy mobiltelefonjukra letöltöttéka Frappé alkalmazásunkat, így csak fel kellett mutatniuk a tíz-ötven százalékos árengedményekre jogosítókat.Az kuponokat tartalmazó Lilla magazinhoz hoszteszeinktől is hozzájuthattak és az érdeklődök szombaton délután Lilla címlap fotózáson is részt vehettek a Győr Plázában: