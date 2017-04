Emlékkönyv jelent meg a 100 éve született Cziráki Lajosról

Az impozáns kötetet kedden, a 14 éve elhunyt alkotó több mintkétezer látogatót vonzott kiállításának zárónapján mutatták be a győri Rómer-múzeumban. Grászli Bernadett, az intézmény igazgatója úgy vélte, hogy ez a legszebb, legteljesebb monográfia, amely Cziráki Lajosról megjelent.



Az eseményen jelen volt Cziráki Lajosé, aki maga is írt a kötetbe, mert mint kifejtette, a cél a művek megismertetésén túl az is, hogy az olvasó bepillantást nyerjen a művész hétköznapjaiba. A sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy frigyük a negyven év alatt két pilléren nyugodott. „A győri tanítóképző főiskolán három évig a tanítványa voltam, s a tanár iránt érzett tisztelet, tudásának elismerése átmentődött házasságunkba. A másik a huszonhárom év korkülönbség volt: adakozó szeretettel szerettük egymást" – idézte fel.



Az özvegy a könyvbe írt arról is, miként zajlott náluk a szenteste, s a férj, a művész élete utolsó tíz évének története szintén szerepel benne. Elmesélte, hogy rákbetegsége folytán egyre ritkábban hagyhatta el a lakást, de „munkáját" igyekezett ugyanolyan precizitással végezni, mint előtte. Még napirendjén sem nagyon változtatott, éppúgy öt órakor kelt, majd zuhanyozott, csak utána nem templomba ment, hanem otthon imádkozott. „Ekkor is egész nap olvasott és festett. A szeme már nem volt jó, a keze is remegett, de az utolsó esztendők termése erkölcsi értékkel bír" – mondta. Halála előtt három nappal délután még egy képén dolgozott, majd este lebénult, kórházba került, és meghalt. „Úgy gondolta, hogy amire a Jóisten őt elkötelezte, amire tehetséget adott neki, azt kell csinálnia" – említette Cziráki Lajosné.



Az eseményen Paár Attilát, a WHB tulajdonosát Csiszár István képviselte. Felidézte: unokaöcsének ő tanácsolta, hogy ha műgyűjtő szeretne lenni, ne menjen messzire, vásároljon győri alkotóktól, például Cziráki Lajostól. Szerinte az ő művészete túlnőtt a magyar határokon; képei földre borulások, imák, s egy-egy részletük még sok-sok év után is meglepetést tud okozni.



A kötet a Rómer-múzeumban vásárolható meg 9500 forintos áron.