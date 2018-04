Emberrablás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség: elraboltak egy férfit Győrben?

A család nem szerette volna, ha az arcuk nyilvánosságra kerül. A felvételen Zoltán felesége tartja a szeretett családapa fényképét.

Péntek este óta nem látta családja a mosonmagyaróvári Mácsik Zoltánt, aki szombaton kora reggel egy találkozóra indult a Győr és Abda között található benzinkútra, ám nem tért haza. Telefonjai azóta ki vannak kapcsolva, és a kocsijának is nyoma veszett. A rendőrség ismeretlen tettes ellen folytat nyomozást személyi szabadság megsértésének gyanúja miatt.Információink szerint Zoltán egy győri férfivel állt munkakapcsolatban, aki tartozott neki az elvégzett munkája árával, és találkozóra hívta a villanyszerelőt, mondván, hogy megvan a pénz.A rendőrség eltűnt személyként keresi az ötvenkét éves Mácsik Zoltánt, az ügyben a személyi szabadság megsértésének gyanúja miatt indítottak nyomozást ismeretlen tettes ellen. Bővebb tájékoztatást a nyomozás érdekeire hivatkozva nem ad a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztály.A férfi régóta cukorbeteg, amire gyógyszert kell szednie.– Meg kell kapnia a gyógyszerét, nem tudjuk, hogy mi történik vele, ha nem szedi, sosem volt rá példa – magyarázta Mácsik Zoltánné.Mint megtudtuk, a férfi az autójában mindig tartott magánál gyógyszert.Zoltán egy fehér színű T5 típusú Volkswagen Transporterrel érkezett a benzinkútra, vele együtt az autójának is nyoma veszett.– Szombaton délelőtt 10 óra 58-kor hívtam először, valahogy éreztem, hogy valami baj van apuval. Akkor már ki volt kapcsolva az osztrák és a magyar telefonja is, ilyet sosem csinált. Mindig mi voltunk neki az elsők. Nem hagyott volna itt bennünket. Minden este feltöltötte a telefonját, sosem merült le neki váratlanul – magyarázta Adrienn, az eltűnt családfő lánya.

A férjem jóhiszemű, jó szándékú ember, nem követelte a pénzt, nem fenyegetőzött soha

Meg nem erősített információnk szerint egy szlovák cég is kapcsolódhat az ügyhöz.

– tette hozzá Mácsik Zoltánné.A család kéri, ha valaki látta vagy bármilyen információval rendelkezik Zoltán eltűnéséről, keresse a rendőrséget. Mivel Zoltán szeretett horgászni, a horgászokat is kérik, ha valami szokatlan dolgot észlelnek a Győr környéki tavaknál, ne habozzanak felkeresni a hatóságokat.Hivatalosan meg nem erősített információnk szerint egy szlovák cég is kapcsolódhat az ügyhöz, emellett a Kisalföld úgy tudja, 2015-ben már volt példa hasonló esetre, akkor tanúként hallgatták ki egy eltűnés ügyében azt a győri férfit, akivel Zoltán feltehetőleg találkozott.

Öt napja egy ilyen fehér Volkswagennel ment a találkozóra Zoltán, ő maga sötétkék munkaruhát viselt. Zoltán családja is nyomozni kezdett az interneten. A kép forrása: borsonline.hu

