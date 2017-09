Előre a jövőbe! Győrújbaráti luxus ház, ultramodern elemekkel, 150 millióért

Jöjjön egy modern, letisztult épület, amely bár a konzervatívabb ízlésűek számára sivárnak tűnhet, az átgondolt parkosítás miatt talán mégis egy közkedvelt darab lehet.

Elegancia, fehér, tiszta vonalak. Mégsem rideg a látvány. Érződik, hogy a tervező célja egy élhető tér kialakítása volt. A ház körüli oázis pedig egyszerűen lenyűgöző. A 623 nm-es, luxusigényeket is kielégítő, örök panorámás családi házban 6 szobában ejtőzhetünk. A luxus színvonalat a welness rész is növeli, amely egy 93 nm-es medencetérből, infra és finn szaunából, pihenőrészből, illetve egy 45 nm-es biliárd szobából áll. Hirtelen nem is tűnik olyan soknak az a 150 millió, nem?További rengeteg kép az eladó luxus ingatlanról ide és ide kattintva érhető el!