Előbb öt, aztán hat autó ütközött az M1-esen Győr közelében

21.01 - Egy hosszabb a kocsisor



Olvasónk szerint az osztrák határ felé már 15 km-es a torlódás. Kitartást, türelmet kívánunk a várakozóknak!



20.06 - Két baleset a sztrádán



Vasárnap délután szinte egy időben két, tömeges baleset is történt az M1-esen. Az első fél hat előtt néhány perccel a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Győr közelében történt: öt autó ütközött össze, többen megsérültek. Prof. Oláh Attila, a győri Petz-kórház orvos igazgatója a hozzájuk beszállított, öt sérültről elmondta, mindegyikük állapota stabil, a sérülésük nem nem súlyos. Úgy tudjuk, gyermek és állapotos anya is van a kórházba szállítottak között, de ők is könnyebben sérültek csak szerencsére.



Nem sokkal ezután, az autópálya 85-ös kilométerszelvényében, Komárom térségében, szintén a Győr felé vezető oldalon, hat jármű ütközött össze. Mindkét balesetnél a mentés és a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt félig vagy teljesen lezárták, így a forgalomban fennakadás volt, kilométeres sor alakult ki a sztrádán, amelyet éppen ebben az időben szoktak azok használni, akik a külföldi munkahelyükre megindulnak Ausztriába vagy Németországba.



19.57 - Újra zavartalan a forgalom az M1-esen Győrnél



Mindkét sávban megindult a forgalom az M1-esen Győr közelében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, ahol korábban öt autó ütközött össze - közölte a rendőrség a honlapján vasárnap este.



A police.hu-n olvasható közlemény szerint befejeződött a műszaki mentés és a helyszínelés, így az érintett útszakaszon - ahol korábban két kilométeres torlódás alakult ki - a forgalom mindkét sávban ismét zavartalanul haladhat. A 125-ös kilométernél történt balesetben többen megsérültek, a mentők kórházba vitték őket.



19.16 - 2 km-es a torlódás



Öt autó összeütközött az M1-es autópályán Győr közelében a Hegyeshalom felé vezető oldalon vasárnap kora este, két kilométeres torlódás alakult ki - tájékoztatott a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.



Tóth Gabriella elmondta: a 125-ös kilométernél, eddig tisztázatlan okból történt balesetben többen megsérültek, a mentők kórházba vitték őket. A forgalom egyelőre félpályán halad. A rendőrség arra kéri az arra közlekedőket, hogy a baleset közelében fokozott figyelemmel vezessenek.