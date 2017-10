Előadás előtti étterem teszt: az otthon ízeit is megtalálta a Rétesvárban - Körtés-mákos Nagy Balázs kedvence

„A házias, hagyományos, túrós és meggyes a kedvencem, de most megütötte a szememet a málnás-túrós az étlapon" – mondta Nagy Balázs, a Győri Nemzeti és a Madách Színház művésze a Rétesvárba belépve.A Frappé élménykereső mobilalkalmazás hozta össze a színészt és a Győr-belvárosi éttermet. A tulajdonos, Vámossy Csaba sorra hordta a kóstolóra a saját készítésű finomságait. Először egy sós - olivás csigát. Az alkalomkor éppen élete első maratonjára készülő Nagy Balázsnak jól is jött a szénhidrát. „Már négy éve futok, rövidebb távokat a Barátság parkban vagy az abdai töltésen. Amikor letudtam az első félmaratonomat, eldöntöttem, hogy megcsinálom a teljes távot" – mesélte, ahogy érkeztek elé az ínycsiklandóan tálalt rétesek: túrós-málnás, mákos-körtés, almás.„A rétes nekem a nagymamám desszertjét jelenti, ezért nagyon kritikus is vagyok. Emlékszem, ahogy előhúzta a deszkát a konyhaasztalból és nyújtotta rajta a lapokat. Ilyet a boltokban nem lehet kapni. Nem is szoktam rétest venni. De ez annyira finom, hogy ide el fogom hozni a fiamat is" – mosolyodott el a színész, akinek éppen egy különlegesebb ízvilág, a körtés-mákos finomság lett a kedvence.

A nagy kóstolásban azért mértéket kellett tartani, mert Nagy Balázs csaknem egy óra múlva már a Csoportterápia Ervin Ivánjaként állt színpadra. „Ha hétkor van előadás, kettőkor szoktam ebédelni. Utána már nem nagyon eszek, esetleg leves vagy salátát. Tele hassal nem nagyon tudnék ugrálni, meg arra is figyelni kell, hogy ne az előadás közepén álmosodjam el. A sminktől is függ, mikor érek be a színházba. Ennél a darabnál egy órával előbb szeretek ott lenni, hogy ne kelljen kapkodni, legyen idő egy jó kávéra... Ezt most itt meg is kaptam" – mondta a művész, aki bevallotta, nagyon édesszájú, de ahogy ő fogalmazott, negyven fölött ha csak ránéz egy süteményre, már felugrik rá egy kiló.„Ragaszkodom a házias ízekhez. Ha néha főzök, akkor is csak az anyukám vagy a nagymamám receptjeiből. De azt megígérem, hogy ide még jönni fogok" – jegyezte meg végül Nagy Balázs. A Rétesvár pedig az előadás utánra is csomagolt neki néhány finomságot – ezzel hálálva meg a látogatást.