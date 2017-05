Élő retró a győri nyárnyitón: jön a Hip Hop Boys, a Happy Gang és a V-Tech is - videó

Csalhatatlan jele a nyár érkeztének, hogy Borkai Zsolt polgármester bukósisakkal a kezében érkezett arra a sajtótájékoztatóra, melyben csütörtökön bejelentették, hogy kik lesznek az idei Dunakapu téri ingyenes nyárnyitó koncert fellépői.„Magasan a léc, melyet minden évben egyre feljebb teszünk" - jelentette ki, miközben Kefírre, a V-Tech zenekar énekesére nézett.

„Új színt hozunk be idén azzal, hogy Retro Live címmel a 90-es évek popcsapata lépnek a színpadra." Június 17–én már este nyolc órakor érkeznek a fellépők: DJ Dominique, Első Emelet, Betty Love, Splash, Happy Gang, Hip Hop Boyz, Sub Bass Monster, Csordás Tibi, V–Tech és Zoltán Erika.Zámbó Attila producer hozzátette, a próba már az év elején elindult, egy „big banddel", erre az alkalomra összeálló zenészekkel. „Azért kezdünk már este nyolc órakor, hogy ne csak húsz perc jusson mindenkire.Különlegesség, hogy élő produkciót viszünk színpadra, a fellépők közül néhányan már nem is aktív zenészek.