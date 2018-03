Elment az áram a győri Petz-kórházban, de gyorsan orvosolták a vészhelyzetet

A létfontosságú ellátási területek nem maradtak áram nélkül, s a betegek sem voltak veszélyben. Fotó: Illusztráció.

A füstje nagy volt, szerencsére a lángja nem a szerdán történteknek. Ezt szó szerint, de áttételesen is érthetjük: a győri Petz-kórházban egy 10 KW-os transzformátor-megszakító meghibásodott, emiatt pedig az öt főáramkör kikapcsolt, illetve ki kellett kapcsolni azokat.A helyszínre riasztott tűzoltóknak tüzet nem kellett oltaniuk, feladatuk a kiszellőztetés volt, mert valóban nagy füstöt okozott a zárlat.„Az aggregátorok azonnal működésbe léptek, a létfontosságú területek – az intenzív és szubintenzív osztályok, a műtők, a liftek – nem maradtak áram nélkül" – szögezte le rögtön dr. Tamás László János, az intézmény főigazgatója.Míg a tartalék áramkörök dolgoztak, a hibát kijavították – ez két és fél órát vett igénybe, tehát reggel háromnegyed nyolctól ismét visszaállt a rend a kórházban.Kérdésünkre az intézményvezető azt is elmondta, hogy az aggregátorokkal 48 óráig üzembiztosan tudják biztosítani az alapellátást, ami persze azt is jelenti, hogy nem mindenhol van ilyenkor teljes áramellátás. Csak ott, ahol a feltétlenül szükséges. A mostani havária, s a kárelhárítás 6-8 millió forintba kerül, de előbb-utóbb a teljes csere is elkerülhetetlenné válik a transzformátor házban. Annak az ára ugyanakkor ennek már a tízszerese: hatvan-nyolcvan millió forint.Az üzemzavar a betegellátásban fennakadást nem okozott, a műtéti program is néhány perc késéssel el tudott indulni szerda reggel. (Bár az elején úgy volt, a tervezett műtéteket vélhetően halasztani kell.) A számítógépes rendszer – ahogy mindenhol – egy ilyen „restart" után idővel állt csak vissza. Ez nemcsak az adminisztrációt, hanem a diagnosztikus gépeket is érintette.