Ellepték a macskák a Dunacertert a hétvégén - Fotók

A Felis Hungarica idény-nyitó nemzetközi macskakiállítása a győri Dunacenterben, ahol 2018 tavaszán is 15 ország 300 cicája bűvölte el a látogatókat és a nemzetközi zsűrit.A helyszínen a győri állatmenhely is ott volt. Bemutatták a munkájukat és akár örökbe is lehetett fogadni tőlük a helyszínen a védenceik közül.Mindkét napot szakmai bemutatók színesítették, ahol a tenyésztők ismertettek egy-egy fajtát, így alkalom nyílt jobban megismerni a maine coonokat, a cornish rexeket, a sziámiakat, az orientálisokat, a norvég erdei macskákat, a ragdollokat, a perzsákat, a karthauziakat és további fajtákat is.