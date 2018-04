Elkezdődött Nyúlon az útfelújítás

Elkezdődött a Nyúl-Ménfőcsanak összekötő út felújítása. A 8311-es jelű út mintegy 1,4 kilométeres szakaszának rendbetételére végzett munkálatokhoz a kivitelezők már birtokba vehették a munkaterületet – derült ki a Magyar Közút Nonprofit Zrt. lapunkhoz eljuttatott sajtóközleményéből.A Magyar Közút idén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül országosan több mint 526 kilométernyi mellékút teljes körű felújítását kezdheti el. Győr-Moson-Sopron megyében csaknem kilenc kilométernyi út rendbetétele valósulhat meg. A „Közlekedésfejlesztés Győr-Moson-Sopron megyében I." elnevezésű projektet a társaság 797 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatásból valósítja meg. A program egyik elemeként a 8311-es jelű út mintegy 1,4 kilométeres szakaszán végzik el a szakemberek a munkákat. A napokban adta át a közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezőnek a munkaterületet a beruházó, a fejlesztés előreláthatóan kilencven napot vesz igénybe.A Nyúl–Ménfőcsanak összekötő út teljes körű felújítása során a kivitelezők gondoskodnak a kopóréteg profilmarásáról, a süllyedéseknél a teljes pályaszerkezet cseréjéről, a kiegyenlítő aszfaltréteg és az új kopóréteg terítéséről, az új tartós burkolati jelek felfestéséről és a KRESZ-táblák igény szerinti cseréjéről, pótlásáról is. A munkálatok ideje alatt félpályás útlezárásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek. A felújítást követően viszont nő a forgalombiztonság, nagymértékben javul az út szolgáltatási színvonala és az utazási idő rövidül.Több mint hárommilliárd útfelújításra címmel április 6-i számunkban már írtunk arról Kara Ákos országgyűlési képviselő tájékoztatása alapján, hogy a Győr-Ménfőcsanakról Győrújbaráton át Nyúlra vezető 8311-es útnak a még nem megjavított részeit is felújítják. A múlt héten megszületett a kormányhatározat is, ami a munkákhoz szükséges költségvetési forrást biztosítja. Összesen 3 milliárd 45 millió forintba kerül a kivitelezés. Idén Nyúlon újul meg az út mintegy 1,4 kilométeres szakaszon. Jövőre a hátramaradt nyúli részen, Ménfőcsanakon a malom közelében lévő szakaszon és Győrújbaráton a Veres Péter és az István utcában kezdik el a munkát.A Közút felújítási programjairól további információk érhetőek el aoldalon.