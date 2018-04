Elkezdődött Győrben az útfelújítás - 280 millió forint értékben zajlanak a munkálatok

A győr-szabadhegyi Török Ignác utcában elsőként a csapadékvíz-elvezető rendszert építik ki, amellyel rövidesen végeznek. Fotó: Bertleff András

A győri önkormányzat tíz év alatt, 2017 végéig 13,3 milliárd forintot költött lakóutcaprogramra. Ennek részeként csaknem 100 kilométeren újult meg a burkolat, 35 csomópont felújítása, átalakítása történt meg, valamint 18 kilométer kerékpárút rekonstrukcióját végezték el. Idén a közgyűlés döntése értelmében 1,7 milliárd forintot fordítanak a programra. A jelenleg már futó beruházások értéke mintegy 280 millió forint.Máthé-Tóth Péter, a városi útkezelő szervezet szóvivője lapunknak részletesen kifejtette, melyik projekt miként áll.Levendula utca: A Mozsár és a Lepke utcák közötti mintegy 200 méteres szakaszon tavaly kezdődtek a közműcserék. Először csapadékvíz-elvezető rendszert építettek ki, majd a közműszolgáltatóknak kicserélték az ivóvíz- és a gázvezetéket. A szabadhegyi utca tavaly ideiglenes burkolatot kapott. A rekonstrukció érdemi része márciusban elkezdődött, s mostanra már be is fejeződött, már csak a járdák felújítása van hátra. A lakókkal egyeztetve fekvőrendőrök elhelyezését is tervezik, mert csúcsidőben a torlódások miatt sok autós ezt az utcát használja a Szent Imre út és a József Attila utca helyett.Török Ignác utca: A szintén szabadhegyi utca burkolata szinte egyidős az ott lévő házakkal. Legalább ennyi gondot okozott a víz is, mert az út szélén lévő beton folyókaelemek túl mélyek, s aki tehette, vascsövet, vaslemezt helyezett rá a kapubejárónál. Emiatt elsőként a csapadékvíz-elvezetést biztosító rendszert építik ki tokos műanyag csövekkel. Utána a Pannon-Víz és a gázszolgáltató elvégzi a vezetékcseréket. A 300 méter hosszú utca burkolata várhatóan nyáron újul meg.Rózsa utca: A ménfőcsanaki utca Hegymester és Hármashatár utca közötti, 140 méteres szakaszának felújítása ebben a hónapban kezdődött el. A régi úttesttel ott is az volt a gond, hogy egyidős a házakkal, így nem is tartanak meg belőle semmit. Teljesen új pályaszerkezetet és szegélyt építenek. Az új útalap és az aszfaltozás két héten belül elkészülhet.Bem tér, nyugati oldal: Az év elején megtörtént az útkezelő szervezet beruházásában az ivóvízvezeték cseréje. Jelenleg a gázszolgáltató a gázvezeték cseréjét végzi. Az útfelújítás várhatóan júniusban kezdődhet és nyáron be is fejeződhet.Máthé-Tóth Péter hozzátette: előkészítés alatt van az Új Bácsai út–Irinyi János utca gyalogátkelőhelynél az új jelzőlámpa építése, a Pusztaszeri utca felújítását megelőző közműcsere, a Szigethy Attila út–Verseny utcai csomópont környezetében az átépítés és a burkolatfelújítás, valamint az Újkapu utca rekonstrukciója.