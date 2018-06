Elkezdődött a győri állatkert több mint 2 milliárdos fejlesztése - videó, fotók

Az új fogadóépület, a keskenyszájú orrszarvú (Diceros bicornis) bemutatóházának és a zsiráfház területének jelképes átadásával elkezdődött a győri Xantus János Állatkert fejlesztése, ami a Modern városok program keretében több mint kétmilliárd forintból valósul meg.Andréka György igazgató a szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hogy az 51 éves állatkertben tavaly olyan fejlesztéseket valósítottak meg, amelyekkel megalapozták a 2020-ig tartó nagyberuházás alapjait. Az új fogadóépület és az orrszarvú bemutatóházának építése, valamint a zsiráfház felújítása a büdzséből mintegy négyszázmillió forintot tesz ki.Az igazgató beszélt arról is, hogy a fogadóépület, az orrszarvú és zsiráf bemutatóháza jövő év tavaszára készül el. Az afrikai stílusú új fogadóépületben három helyiséget alakítanak ki, amelyekben a pénztárak mellett ajándékbolt is helyet kap. A zsiráfházat kibővítik, amire a háromhektáros területnövekedés miatt lesz lehetőség.Az orrszarvú bemutatóházában, amely a zsiráfház mellett kap helyet, az elképzelések szerint öt - két bika és három tehén - keskenyszájú orrszarvút helyeznek el. Az első példány 2019-ben érkezik, a több orrszarvú a következő öt-hat évben. Az orrszarvúak számára olyan környezetet alakítanak ki, amelyben minimum 22-23 Celsius-fok lesz a hőmérséklet, mert ez a legideálisabb az Egyenlítő környékén élő, a kihalás szélén álló faj számára.Borkai Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármester azt mondta, hogy a fejlesztéssel emelkedik a színvonal, és várhatóan növekedni fog a látógatószám is. Jelenleg évente mintegy 150 ezren keresik fel a győri intézményt.A Modern városok program keretében az állatkertben 2020-ig a tervek szerint majomház és -kifutó, Közép-Ázsia-bemutató, fóka- és pingvinbemutató, elefántház, valamint állategészségügyi központ is létesül.A Modern városok program megállapodást tavaly április 28-án írta alá Orbán Viktor miniszterelnök Borkai Zsolt polgármesterrel. A megállapodás 18 győri fejlesztési elemet tartalmaz a közlekedést, a turisztikát, a kulturális infrastruktúrát, az egészségügyet, a felsőoktatást és a szabadidős tevékenységeket érintve, mintegy 130 milliárd forint értékben.