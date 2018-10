Elkészült a gyakorló iskola fejlesztése Győrben

A győri egyetem mint fenntartó, sikeresen pályázott az Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán

Gyakorló Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére, amely október végén

lezárult.



A projekt konkrét célja az intézmény infrastrukturális fejlesztése volt, amelynek keretén belül az iskola tanulást

segítő terei megújultak, s mostanra már a 21. század követelményeihez igazodva korszerűek és minden igényt

kielégítenek. A munkák idén tavasszal kezdődtek, s szeptemberben már birtokba is vehette a 417 kisdiák a

több részén is felújított oktatási intézményt.



A közel 150 millió forintos, száz százalékos támogatásból szigetelték, illetve javították a tornaterem és az

épület tetőfedését, az aszfaltozott iskolaudvart korszerű sportudvarra cserélték, s felújították a belső udvari

homlokzatot is. A belső nyílászárók egy részét kicserélték, többségét megjavították. A legtöbb tanterem új

padlóburkolatot, korszerű világítást, festést kapott, teljesen megújultak a hideg-melegvizes blokkok, valamint

festés történt a folyosón, a szertárban és az ebédlőben is. Fontos beavatkozás volt a villamosrendszer

felújítása és a vízelvezetés megoldása, amely szintén szükségessé vált.



Végül összesen 23 tanulást segítő, valamint közösségi kül- és beltéri helyiségekben zajlottak a felújítások, korszerűsítések, amelyek a diákok és a pedagógusok mindennapjait teszik komfortosabbá és élhetőbbé.



„Az Öveges gyakorlóban a 2017/18. tanévet nagyon gyorsan kellett befejeznünk. Június 15-én elballagtattuk

a 8. évfolyamos tanulóinkat és bizonyítványt osztottunk minden tanítványunknak. Az ok, hogy iskolánk

felújítása minél gyorsabban elkezdődhessen, gyermek, szülő és pedagógus számára egyaránt motiváló volt.

A számos nyári változás közül a gyerekek legnagyobb kedvence az eddig balesetveszélyes betonudvar

felújítása, rekortán sportpálya építésével. Ami nem látványos, de nagyon fontos terület, hogy a csatornázási

rendszer és a beázó tetőjavítás is megtörtént. Iskolánk gyakorlós közössége nagyon hálás a sok munkáért és

együtt igyekszik a megóvására gyermek és felnőtt!" – mondta el Ruppertné Hutás Kinga, az intézmény

igazgatónője.



„A Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola tanulást segítő tereinek

infrastrukturális fejlesztése" című, EFOP-4.1.3-17-2017-00207 azonosítószámú projekt az Európai Regionális

Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatása révén valósul

meg. A projekt kedvezményezettje a Széchenyi István Egyetem, a támogatás összege 149.124.937 forint.