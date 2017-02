Eljött Torkos Csütörtök napja: Ön mennyire elégedett az ételekkel? Szavazzon!

Nyitókép: Kovács János felszolgáló kezében a béarni mártással tálalt kecsegesteakkel Nagybajcson. Fotó: Mészáros Mátyás



Február 11.



A néphagyományra épülő gasztronómiai akcióhoz idén országosan több mint 600 étterem csatlakozott. Ezekben a vendéglátóhelyeken a mai napon fél áron lehet fogyasztani. Igaz, idén az alkoholtartalmú italokat nem kötelező féláron adni.



Győr-Moson-Sopron megyéből 24 étterem csatlakozott az akcióhoz, vagyis az elmúlt egy hét során új vendéglátóhely neve már nem került fel a hivatalos listára szűkebb pátriánkból.



A Nyugat-Dunántúlon összesen 59 étterem látott fantáziát Torkos Csütörtökben. Ez a szám eggyel marad el attól, amit a szervező, a Magyar Turizmus Zrt. helyi munkatársai kitűztek maguk elé.



Korábbi években volt arra példa, hogy Torkos Csütörtök hivatalos honlapja lefagyott a nagy érdeklődés miatt. A weblap egyelőre hiba nélkül üzemel.















Február 4. - A kecsegesteak féláron veszteséges!



Kecsegesteak béarni mártással, a szarvasszelet Széchenyi módra, erdei gombákkal töltött vaddisznópecsenye - ezeknek az ételeknek találása biztosan veszteséges féláron.



A Magyar Turizmus Zrt. gasztronómiai akcióját, Torkos Csütörtököt február 11-én tartják. A legfontosabb változás az előző évekhez képest, hogy az idei akció során az alkoholtartalmú italokat nem kötelező féláron adni. Minden másra, a teljes ételkínálatra és az alkoholmentes italokra 50 százalék kedvezményt kell adniuk a csatlakozó vendéglátóhelyeknek.



Az alkoholos italokra vonatkozó "szabálymódosítást" az étteremtulajdonosok kérésére lépték meg a szervezők. Ahogy Szabó László, a győri La Maréda tulajdonosa fogalmazott korábban: "minden étterem arca az étel. A gasztronómia nem arról szól, hogy inni tanítsuk az embereket".



Sikerül-e új életet lehelni az akcióba?



Hamarosan kiderül, hogy a változtatás révén sikerül-e új életet lehelni az utóbbi időben kifulladó kezdeményezésbe. Ameddig Torkos Csütörtök fénykorában, 2008 és 2011 között Győrben 25-30 étterem között válogathattak a vendégek, addig tavaly az egész megyében összesen 30 étterem csatlakozott. Idén egyelőre 24 megyei vendéglátóhely jelezte részvételét.



Amikor biztosan veszít egy-egy ételen az étterem



Sopron történelmi belvárosában üzemelő Gambrinus étterem először nevezett Torkos Csütörtökre. "Jó kezdeményezésnek, jó reklámnak tartjuk a gasztronómia ünnepét. Szinte biztos, hogy egész nap teltházzal fogunk dolgozni, pár szabadasztalra tudunk foglalásokat írni. Nyereséget nem könyvelünk majd el, valószínűbb forgatókönyv a nullszaldó vagy a minimális haszon" - mondta Benkóczy Farkas Fruzsina, a Gambrinus üzletvezetője.



"Akad pár olyan fogás az étlapunkon - ilyen a kecsegesteak béarni mártással, a szarvasszelet Széchenyi módra vagy az erdei gombákkal töltött vaddisznópecsenye -, amelyek találása veszteséges féláron. Ettől függetlenül évről évre részt veszünk Torkos Csütörtökön, hisz a törzsvendégeinknek kedveskedünk ezen a napon. Nem mertem még pontosan kiszámolni, mennyibe kerül Torkos Csütörtök, de veszteséggel nem zárjuk a napot" - közölte Dieszberger Tamás, a Bajcsi Halásztanya tulajdonosa.



Miért maradnak távol az éttermek Torkos Csütörtöktől?



"Fontos a helyi gasztronómia népszerűsítése, de az elmúlt évektől eltérően idén már nem veszünk részt az akcióban. Torkos Csütörtök átlagos hétköznaphoz viszonyítva nemcsak a keresletet, az elvárásokat szintén a sokszorosára emeli. Ennek zökkenőmentesen megfelelni nem mindig problémamentes. Szeretnénk elkerülni azt is, hogy az akció napján pont a törzsvendégeink szoruljanak ki az étteremből" - hallottuk Horváth Ottótól, a győri Belga vezetőjétől.



Február 3. - Cél, hogy több mint 30 étterem csatlakozzon idén



Győr-Moson-Sopron megyéből jelenleg 24 étterem vállalja, hogy féláron kínálja az ételeket az idei Torkos Csütörtökön.



"Fontos számunkra, hogy idén, a Gasztroélmények évében több étteremből választhassanak a vendégek, mint tavaly. 2015-ben 30 étterem volt, most 24-nél tartunk, bízom benne, hogy a hátralévő időben csatlakoznak annyian, hogy meghaladjuk a tavalyi számot" - kezdte érdeklődésünkre Tama István.



A Magyar Turizmus Zrt. regionális marketing igazgatója hozzátette: "a turisztikai régióra vonatkozóan a tavalyi szám meghaladása az elvárás, jelenleg 54-nél tartunk, tavaly 60-an csatlakoztak.



Győr-Moson Sopron megye egyébként a legaktívabb a régiós megyé özül. Folyamatosan egyeztetünk a szakmai szervezetekkel, az étteremvezetőkkel. Többféle javaslatot kaptunk, ezek elsősorban az italokra vonatkozó kedvezményekre vonatkoztak".



Íme, az újonnan csatlakozó megyei éttermek listája



Fertőd



Gránátos étterem



Cím: 9431 Fertőd, Joseph Haydn utca 2.

Telefon: +3699370944

Email: granatos@vipmail.hu



Győr



Marcal Étterem



Cím: 9024 Győr, Déry Tibor út 11/a.

Telefon: +3696431330

Email: info@marcal-etterem.hu



Narrabo Étterem



Cím: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.

Telefon: +36205057199

Email: viktor.balog@hoteletopark.hu



Club Carat Étterem



Cím: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 53-55.

Telefon: +3696550980.

Email: info@clubcarat.hu



Hédervár



Kont Étterem



Cím: 9178 Hédervár, Fő út 29.

Telefon: +3696234043

Email: iroda@kontetterem.hu



Lipót



Kék Duna Étterem



Cím: 9233 Lipót, Petőfi Sándor utca 3.

Telefon: +3696674018

Email: kek.duna.panzio@freemail.hu



Nagybajcs



Bajcsi Halásztanya Étterem és Tekéző



Cím: 9063 Nagybajcs, Petőfi Sándor 61.

Telefon: 36303116617

Email: bajcsi.halasztanya@t-online.hu



Sopron



Gambrinus Étterem



Cím: 9400 Sopron, Fő tér 3.

Telefon: +3699780744

Email: gambrinushaz@gmail.com



Komárom-Esztergom megyei éttermek



Bábolna



Gustaiolo Étterem



Cím: 2943 Bábolna, Kereskedő udvar 1.

Telefon: +3634369771

Email:



Komárom



Park Étterem



Cím: 2900 Komárom, Puskaporosi út 24.

Telefon: 36304194195

Email:



One Bit Pizzéria



Cím: 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 34.

Telefon: +3634344406

Email:



Lábatlan



Hullám Vendéglő



Cím: 2541 Lábatlan, Rákóczi út 83.

Telefon: +3633507653

Email:



Tatabánya



Kocsiforduló Étterem



Cím: 2800 Tatabánya, Árpád 17.

Telefon: +36303348237

Email: Cím: 2943 Bábolna, Kereskedő udvar 1.Telefon: +3634369771Email: lehocki@gustaiolob.t-online.hu Cím: 2900 Komárom, Puskaporosi út 24.Telefon: 36304194195Email: info@wfpark.hu Cím: 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 34.Telefon: +3634344406Email: onebitpizzeria@gmail.com Cím: 2541 Lábatlan, Rákóczi út 83.Telefon: +3633507653Email: bartoskft@piszkenet.hu Cím: 2800 Tatabánya, Árpád 17.Telefon: +36303348237Email: etterem.kocsifordulo@gmail.com



Január 21. - A legfontosabb változás az előző évekhez képest, hogy az idei Torkos Csütörtök akció során az alkoholtartalmú italokat nem lesz kötelező féláron adni.



A Magyar Turizmus Zrt. néphagyományra épülő gasztronómiai keresletélénkítő akciója, a Torkos Csütörtök idén február 11-én várja az éttermi kultúra iránt érdeklődőket. Akárcsak a korábbi években, ezúttal is folyamatosan frissítjük a megyei éttermek listáját a kisalfold.hu-n! Jelenleg 16 megyei étterem csatlakozott a 2016-os akcióhoz három héttel Torkos Csütörtök előtt.



Az éttermek regisztrációja január 12-én indult, az első egy hétben közel 300 étterem csatlakozott a megváltozott feltételrendszerrel zajló eseményhez. Az éttermi regisztráció február 9-én, 18 órakor zárul.





Fotó: Délmagyar.hu

Darnózseli

Dunaszeg

Győr

Győrújbarát

Levél

Mosonmagyaróvár

Öttevény

Rajka

Sopron

Vitnyéd

Zsira

Az 2016-os Torkos Csütörtök akció során az alkoholtartalmú italokat nem lesz kötelező féláron adni, azonban minden másra, a teljes étel- és alkoholmentes ital fogyasztásra továbbra is 50 százalék kedvezményt kell adniuk a csatlakozó vendéglátóhelyeknek.A feltételtől pozitív irányba természetesen eltérhetnek az étteremvezetők, vagyis továbbra is nyújtható az alkoholtartalmú italokat is magában foglaló teljes számla végösszegéből százalékos kedvezmény, de ez nem kötelező. A választási lehetőség idén is a teljes a la carte kínálatra vonatkozik. Külön erre az alkalomra készített szűkített menüsorral az akcióban részt venni nem lehet.Cím: 9232 Darnózseli, Fő út 55.Telefon: +3696576434Email: cyprinus@gmail.hu Cím: 9174 Dunaszeg, Somosalja utca 1.Telefon: +36306485244Email: info@kemencescuria.hu Cím: 9023 Győr, Vasváry Pál u. 1.Telefon: +36309512118Email: info@cosa-nostra.hu Cím: 9027 Győr, Külső Árpád utca 23.Telefon: +3696329329Email: gyor@horvathkertetterem.t-online.hu Cím: 9024 Győr, Dessewffy utca 10.Telefon: +3696416588Email: masa5411@freemail.hu Cím: 9081 Győrújbarát, István utca 21.Telefon: +3696543730Email: aranypatkofogado@gmail.com Cím: 9221 Levél, József Attila utca 31.Telefon: +3696229255Email: info@koronapanzio.com Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Erzsébet tér 1-3.Telefon: +3696212760Email: info@europa-etterem.hu Cím: 9153 Öttevény, Fő út 84.Telefon: +3696485010Email: napsugarvendeglo@gmail.hu Cím: 9224 Rajka, Kossuth u. 33.Telefon: +3696222152Email: info@rakasz.eu Cím: 9400 Sopron, Becht Rezső út 5.Telefon: +3699349292Email: zsolti780126@freemail.hu Cím: 9400 Sopron, Szent Mihály út 35.Telefon: +3699783862Email: csoszkunyho@gmail.com Cím: 9400 Sopron, Mátyás Király u. 34.Telefon: +3699320063Email: rendeles@fortunapizzeria.hu Cím: 9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 39.Telefon: +3699310142Email: info@papirsarkany.com Cím: 9371 Vitnyéd, Dózsa utca 2.Telefon: +3696244465Email: kantarfogado@gmail.com Cím: 9476 Zsira, Locsmándi u. 3.Telefon: +3699310011Email: info@etterem-zsira.hu