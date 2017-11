Elítélték a sikkasztó győri ügyvédnőt

A győri ügyvédnőt 2013-ban tartóztatták le, az évekig tartó per most lezárult, dr. Cz. B.-t 4 év 8 hónap börtönre ítélte a Tatabányai Járásbíróság. Emellett félmillió forintos pénzbüntetést kapott, véglegesen eltiltották az ügyvédi hivatástól – amelyet az elmúlt években egyébként sem űzhetett volna, mert a kamara kizárta.



Védőügyvédje, dr. Rákosfalvy Zoltán igazságosnak tartja az ítéletet és a védelem sikereként könyveli el, mivel dr. Cz. B.-nek nem kell visszamennie a börtönbe. Három évet töltött előzetes letartóztatásban, amit beszámítottak neki, s a kedvezménnyel együtt szabadlábon marad. A bíróság a törvényi minimum alatt húzta meg a vonalat, hiszen a büntetési tétel 5-től 15 évet jelent, az ügyészség pedig nem fellebbezett, az ítélet jogerős. Dr. Rákosfalvy szerint a bíróság ezzel elfogadta, hogy sok esetben erős volt a sértetti közrehatás, köznyelven szólva: kettőn állt a vásár.



Ez nem igaz valamennyi esetre. A védelem szerint a 30 – jobbára győri – sértettből 11 volt a valódi károsult, akik a klasszikus értelemben vett letéti összeget elveszítették, a többi uzsorakamatra fektette be a pénzt. Mindez egy felszámolás alatt lévő üzlettel kezdődött, az ügyvédnő úgy gondolta: ha a felszámolásból megszerezhető vagyonba fektet, akkor az nagyobb hasznot hoz. Csalódnia kellett. Időközben elterjedt róla, hogy magas haszonnal forgatja a pénzt, s átlagosan heti 10 százalékos kamatot követeltek tőle. Ennek során viszont rendes ügyvédi minőségében is vett át letéti pénzeket, amiket szintén elnyelt az adósság, az a spirál, amibe került – állítja a védelem. A teljes kár 300 millió forint.



– Megkapjuk a pénzünket? – kérdezte tőlünk a győri Domján Lászlóné. – Az egészségünk ráment, a házat majdnem elárverezték, én nyugtatókon élek – panaszolja a nő, aki feljelentette az ügyvédet 2013 nyarán. Mint elmondta: veje kezességet vállalt, hoppon maradt, s ők a 6 milliót azért bízták dr. Cz. B. re, hogy az OTP Fakto-

ring Nyrt.-nél kiváltsa az adósságot.



A bíróság ugyanakkor ítéletében határt húzott a Domjánnéhez hasonló valódi károsultak és a spekulálók között, kimondva, hogy az előbbiek esetében az elítéltnek fizetnie kell, míg a sértettek kétharmadának polgári jogi igényét egyéb törvényes útra terelte. Így ők egy új keresetet nyújthatnak be, ha akarnak.